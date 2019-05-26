Из-за ливня подтопило улицу 2-я Пятилетка в Краснодаре
В Краснодаре 25 мая прошел сильный ливень, который вызвал подтопления
В центре мониторинга дорожного движения и транспорта сообщили, что на откачку воды поступило три заявки. Оказалось подтопленной улица 2-я Пятилетка. Отмечается, что из-за засорения решеток ливневки откачка воды шла неэффективно. К вечеру воду откачали, улица стала доступна для проезда, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.
Всего в городе работали 12 водооткачивающих машин.
В тоже время в мэрии рассказали, что не смотря на четырехчасовой ливень, не подтопило улицу Московскую. Ранее при дождях улицу подтапливало. Сейчас там завершают строить магистральный ливневый коллектор.
«Несмотря на то, что строительство коллектора еще не окончено, система ливневой канализации частично заработала, и уже виден положительный результат. Тот участок улицы Московской, который ранее при выпадении обильных осадков сильно подтапливало, сегодня практически сухой», — сказал глава администрации Прикубанского округа Александр Журавлев.
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Как сообщали Юга.ру, в котябре 2018 года в Краснодаре возобновили строительство ливневого коллектора в Музыкальном микрорайоне.
Вопрос о его обсуждали не раз. Например, летом 2016 года из-за ливня в этом микрорайоне вода поднялась выше 1,5 м. При этом вышла из строя насосная станция по откачке воды с улицы Московской до Петра Метальникова. После происшествия Владимир Евланов, который был на тот момент главой города, заявил, что для решения проблемы подтоплений Московской и прилегающих к ней улиц необходимо достроить ливневый коллектор на улице Петра Метальникова. Тогда готовность коллектора составляла 80%. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев обещал рассмотреть вопрос финансирования достройки объекта.
В этом году 16 июля прошлого года в разных частях Краснодара прошел сильный дождь, в результате которого подтопило дороги. К вечеру движение востановили. Однако на улице Московской последствия ливня ликвидировали всю ночь и на следующий день. Спасатели эвакуировали пассажиров маршрутки, затонувшей на этой улице, с помощью лодки.
В марте губернатор Вениамин Кондратьев посетил Музыкальный район Краснодара, назвал его гетто и поручил профинансировать развитие из краевого бюджета.
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