Из-за ливня подтопило улицу 2-я Пятилетка в Краснодаре

В центре мониторинга дорожного движения и транспорта сообщили, что на откачку воды поступило три заявки. Оказалось подтопленной улица 2-я Пятилетка. Отмечается, что из-за засорения решеток ливневки откачка воды шла неэффективно. К вечеру воду откачали, улица стала доступна для проезда, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.

«Несмотря на то, что строительство коллектора еще не окончено, система ливневой канализации частично заработала, и уже виден положительный результат. Тот участок улицы Московской, который ранее при выпадении обильных осадков сильно подтапливало, сегодня практически сухой», — сказал глава администрации Прикубанского округа Александр Журавлев.

В тоже время в мэрии рассказали, что не смотря на четырехчасовой ливень, не подтопило улицу Московскую. Ранее при дождях улицу подтапливало. Сейчас там завершают строить магистральный ливневый коллектор.

Как сообщали Юга.ру, в котябре 2018 года в Краснодаре возобновили строительство ливневого коллектора в Музыкальном микрорайоне.

Вопрос о его обсуждали не раз. Например, летом 2016 года из-за ливня в этом микрорайоне вода поднялась выше 1,5 м. При этом вышла из строя насосная станция по откачке воды с улицы Московской до Петра Метальникова. После происшествия Владимир Евланов, который был на тот момент главой города, заявил, что для решения проблемы подтоплений Московской и прилегающих к ней улиц необходимо достроить ливневый коллектор на улице Петра Метальникова. Тогда готовность коллектора составляла 80%. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев обещал рассмотреть вопрос финансирования достройки объекта.

В этом году 16 июля прошлого года в разных частях Краснодара прошел сильный дождь, в результате которого подтопило дороги. К вечеру движение востановили. Однако на улице Московской последствия ливня ликвидировали всю ночь и на следующий день. Спасатели эвакуировали пассажиров маршрутки, затонувшей на этой улице, с помощью лодки.

В марте губернатор Вениамин Кондратьев посетил Музыкальный район Краснодара, назвал его гетто и поручил профинансировать развитие из краевого бюджета.