В Кремле заметили, что в Ингушетии и Севастополе хотят новых губернаторов

Проведенные для Кремля закрытые социологические исследования показали, в каких регионах России наибольший спрос на смену губернаторов

Источники, близкие к Кремлю, рассказали, что самый большой запрос населения на смену глав в регионах — в Севастополе, Архангельской области, Коми и Ингушетии. Во время опросов замеряли уровень доверия к губернаторам и отношение к их деятельности.

В десятку глав регионов, за чью смену высказалось наименьшее количество жителей, попали глава Чечни Рамзан Кадыров и мэр Москвы Сергей Собянин — оба работают более одного срока, сообщает РБК.