В Кремле заметили, что в Ингушетии и Севастополе хотят новых губернаторов
Проведенные для Кремля закрытые социологические исследования показали, в каких регионах России наибольший спрос на смену губернаторов
Источники, близкие к Кремлю, рассказали, что самый большой запрос населения на смену глав в регионах — в Севастополе, Архангельской области, Коми и Ингушетии. Во время опросов замеряли уровень доверия к губернаторам и отношение к их деятельности.
В десятку глав регионов, за чью смену высказалось наименьшее количество жителей, попали глава Чечни Рамзан Кадыров и мэр Москвы Сергей Собянин — оба работают более одного срока, сообщает РБК.
Юнус-Бек Евкуров возглавил Ингушетию в октябре 2008 года, сменив на этом посту Мурата Зязикова. Его переизбрали в 2013 году и в 2018 году.
Дмитрий Овсянников занимает пост губернатора Севастополя с 2017 года. На выборах он набрал более 71% голосов. Евросоюз эти выборы не признал и Овсянникова включили в санкционный список.
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Как сообщали Юга.ру, в конце сентября 2018 года главы Ингушетии и Чечни подписали соглашение о границе между регионами. После этого в Ингушетии начались протесты, жители республики требуют референдума и отставки Евкурова. Позже он признался, что соглашение о границе с Чечней было подписано спонтанно, и подал обращение в Конституционный суд России.
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