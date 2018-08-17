Путин предложил кандидатов на пост глав Дагестана и Ингушетии

Президент России Владимир Путин внес на рассмотрение парламентов Дагестана и Ингушетии кандидатуры на должности глав республик

Народному собранию Дагестана предстоит рассмотреть кандидатуры врио главы республики Владимира Васильева и двух вице-спикеров парламента Камила Давдиева и Махмуда Махмудова для избрания на должность главы республики.

На рассмотрение Народного собрания Ингушетии для избрания главы республики внесены кандидатуры нынешнего руководителя Юнус-Бека Евкурова, зампредседателя комитета парламента по здравоохранению и соцполитике Ильяса Богатырева и депутата горсовета Назрани Урусхана Евлоева, сообщает пресс-служба Кремля.

Как сообщали Юга.ру, прежний глава Дагестана Рамазан Абдулатипов, руководивший республикой с 2014 года, досрочно сложил полномочия в сентябре 2017 года. Врио главы РД был назначен вице-спикер Госдумы, глава партии «Единая Россия», генерал-полковник милиции и в прошлом первый замминистра внутренних дел Владимир Васильев.

Юнус-Бек Евкуров возглавил Ингушетию в октябре 2008 года, сменив на этом посту Мурата Зязикова. В августе 2013 года Путин внес его кандидатуру в Народное собрание РИ, и депутаты избрали Евкурова на второй срок.

Выборы глав республик пройдут 9 сентября — в Единый день голосования.