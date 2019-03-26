Около 10 тыс. жителей Ингушетии вышли на митинг против изменений правил проведения референдума

В ингушском Магасе 26 марта местные жители вышли на митинг против закона о проведении референдума в республике

Власти Ингушетии 25 марта согласовали однодневный митинг в Магасе. Его проводят на площадке перед местной телекомпанией «Ингушетия». Территорию оцепили металлическим ограждением, также установили рамки металлоискателей. Утром на акцию пришли около 10 тыс. человек. Они требуют не принимать правки в закон о проведении референдума. 18 марта республиканские власти согласовали митинг в Назрани, однако инициаторы акции добились того, чтобы место мероприятия перенесли в Магас.

Законопроект «О референдуме Республики Ингушетия» депутаты приняли в первом чтении 28 февраля. Правки и дополнения к нему собирались рассмотреть во втором чтении 28 марта. Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров 20 марта отозвал законопроект из Народного собрания после критики оппозиции. Он заявил, что документ нужно доработать с учетом мнения всех сторон.

Юрист Руслан Муцольгов пояснил «Кавказскому узлу», что, по мнению представителей оппозиции, в проекте не указаны основания, при которых проведение референдума было бы обязательным. При этом перечислены лишь те вопросы, которые не могут быть вынесены на референдум.

Как сообщали Юга.ру, 26 сентября главы Чечни и Ингушетии Рамзан Кадыров и Юнус-Бек Евкуров подписали соглашение о закреплении границы между республиками, которая не была четко установлена после распада Чечено-Ингушской АССР в 1991 году. Жители Ингушетии не согласились с принятым решением и устроили протесты. Конституционный суд республики постановил, что соглашение не соответствует конституции Ингушетии, однако не смог отменить соглашение. Евкуров признался, что соглашение о границе с Чечней было подписано спонтанно, и подал обращение в Конституционный суд России.