Около 10 тыс. жителей Ингушетии вышли на митинг против изменений правил проведения референдума
В ингушском Магасе 26 марта местные жители вышли на митинг против закона о проведении референдума в республике
Власти Ингушетии 25 марта согласовали однодневный митинг в Магасе. Его проводят на площадке перед местной телекомпанией «Ингушетия». Территорию оцепили металлическим ограждением, также установили рамки металлоискателей. Утром на акцию пришли около 10 тыс. человек. Они требуют не принимать правки в закон о проведении референдума.
18 марта республиканские власти согласовали митинг в Назрани, однако инициаторы акции добились того, чтобы место мероприятия перенесли в Магас.
Законопроект «О референдуме Республики Ингушетия» депутаты приняли в первом чтении 28 февраля. Правки и дополнения к нему собирались рассмотреть во втором чтении 28 марта.
Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров 20 марта отозвал законопроект из Народного собрания после критики оппозиции. Он заявил, что документ нужно доработать с учетом мнения всех сторон.
Юрист Руслан Муцольгов пояснил «Кавказскому узлу», что, по мнению представителей оппозиции, в проекте не указаны основания, при которых проведение референдума было бы обязательным. При этом перечислены лишь те вопросы, которые не могут быть вынесены на референдум.
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Как сообщали Юга.ру, 26 сентября главы Чечни и Ингушетии Рамзан Кадыров и Юнус-Бек Евкуров подписали соглашение о закреплении границы между республиками, которая не была четко установлена после распада Чечено-Ингушской АССР в 1991 году.
Жители Ингушетии не согласились с принятым решением и устроили протесты. Конституционный суд республики постановил, что соглашение не соответствует конституции Ингушетии, однако не смог отменить соглашение. Евкуров признался, что соглашение о границе с Чечней было подписано спонтанно, и подал обращение в Конституционный суд России.
В ноябре 2018 года правозащитник Магомед Муцольгов подал в республиканский избирком заявку на проведение референдума по вопросу о границе между республиками. Избирком ее отклонил. В декабре Конституционный суд признал законным решение о новой границе между Чечней и Ингушетией. В решении суда говорилось, что в проведении референдума нет необходимости.
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Муса Мальсагов в своем выступлении затронул тех, кто на разнообразных встречах и передачах поливает грязью народ, раболепствуя перед главой и властями продавшими республику. Чкстно, ну будьте последовательны! Вам же ваш хозяин дал наставления "Кхалал кхал да! Маlал маl да!". Сел нах йоацаш ма хийл #магас #ингуши #митинг #россия #путин#соглашения #референдум
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