Около 10 тыс. жителей Ингушетии вышли на митинг против изменений правил проведения референдума

Муса Мальсагов в своем выступлении затронул тех, кто на разнообразных встречах и передачах поливает грязью народ, раболепствуя перед главой и властями продавшими республику. Чкстно, ну будьте последовательны! Вам же ваш хозяин дал наставления "Кхалал кхал да! Маlал маl да!". Сел нах йоацаш ма хийл #магас #ингуши #митинг #россия #путин#соглашения #референдум