В Ингушетии прошли протесты против передачи части земель Чечне
Жители Ингушетии устроили в столице республики - городе Магасе и в городе Сунжа акции протеста против передачи Чечне части ингушской территории
В Магасе более 100 человек перекрыли дорогу на въезде в город на фоне информации об изменении границы с Чечней. Силовики и мэр Магаса Беслан Цечоев не смогли сразу убедить собравшихся разойтись, после чего правоохранители начали оттеснять людей, применяя дубинки, пишут «Кавказ.Реалии». Отмечается, что «все хотели услышать ответы и разъяснения» по поводу ситуации.
К 15:30 собравшиеся разошлись по просьбе старейшин и сотрудников полиции, передает The Magas Times.
Источник «Интерфакса» в пресс-службе республиканского МВД сообщил, что несанкционированную акцию пресекли сотрудники правоохранительных органов. Организаторы несанкционированного мероприятия и нарушители общественного порядка будут привлечены к ответственности, отметил источник.
В Сунже на акцию вышли около 50 человек, никаких требований они не предъявляли. Местные чиновники заявили им, что ничего не решают, и предложили активистам отправиться в Магас. После того, как к месту проведения акции подъехали 30-35 УАЗов, протестующие начали расходиться, передает «Кавказский узел». Издание также сообщает, что часть активистов задержали.
Как сообщали Юга.ру, 26 сентября глава Чечни Рамзан Кадыров и глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров подписали соглашение о закреплении границы между регионами. Она не была четко установлена после распада Чеченско-Ингушской АССР в 1991 году. По документу, республики произвели «равноценный обмен нежилыми территориями».
Согласно соглашению, Чеченской республике передадут горную и лесную часть Надтеречного района Ингушетии. Чечня передаст Ингушетии равносильную территорию на границе с Малгобекским районом.
Накануне глава приграничного с Чечней Сунженского района Исса Хашагульгов подал в отставку.
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