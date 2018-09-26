В Ингушетии прошли протесты против передачи части земель Чечне

Жители Ингушетии устроили в столице республики - городе Магасе и в городе Сунжа акции протеста против передачи Чечне части ингушской территории

В Магасе более 100 человек перекрыли дорогу на въезде в город на фоне информации об изменении границы с Чечней. Силовики и мэр Магаса Беслан Цечоев не смогли сразу убедить собравшихся разойтись, после чего правоохранители начали оттеснять людей, применяя дубинки, пишут «Кавказ.Реалии». Отмечается, что «все хотели услышать ответы и разъяснения» по поводу ситуации.

К 15:30 собравшиеся разошлись по просьбе старейшин и сотрудников полиции, передает The Magas Times.

Источник «Интерфакса» в пресс-службе республиканского МВД сообщил, что несанкционированную акцию пресекли сотрудники правоохранительных органов. Организаторы несанкционированного мероприятия и нарушители общественного порядка будут привлечены к ответственности, отметил источник.

В Сунже на акцию вышли около 50 человек, никаких требований они не предъявляли. Местные чиновники заявили им, что ничего не решают, и предложили активистам отправиться в Магас. После того, как к месту проведения акции подъехали 30-35 УАЗов, протестующие начали расходиться, передает «Кавказский узел». Издание также сообщает, что часть активистов задержали.