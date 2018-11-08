Конституционный суд РФ начал изучать соглашение о границе Чечни и Ингушетии

Запрос главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова о проверке соглашения о границе между Ингушетией и Чечней на соответствии Конституции поступил в Конституционный суд России

В пресс-службе суда сообщили, что запрос поступил 8 ноября, и сейчас находится на предварительном изучении.

«Его исследование идет в обычном порядке. Но с учетом актуальности поставленного перед КС вопроса и масштаба возникшего территориального спора можно ожидать, что процесс рассмотрения запроса будет ускорен», — цитирует сообщение КС РФ «Интерфакс».

Напомним, ранее соглашение проверил Конституционный суд Ингушетии. Об этом просили депутаты Народного собрания РИ и граждане, которые жаловались на нарушение прав и свобод в связи с принятием закона о границе между республиками.

Суд признал документ не соответствующим конституции республики и постановил, что его необходимо утвердить на референдуме. В противном случае документ «не порождает правовых последствий».

Евкуров тогда заявил, что КС Ингушетии не может отменить соглашение о границе, так как документ вступил в законную силу. Он также подчеркнул, что договоры, затрагивающие интересы обоих регионов, должны быть проверены только на соответствие Конституции России и исключительно Конституционным судом Российской Федерации.