Конституционный суд РФ начал изучать соглашение о границе Чечни и Ингушетии
Запрос главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова о проверке соглашения о границе между Ингушетией и Чечней на соответствии Конституции поступил в Конституционный суд России
В пресс-службе суда сообщили, что запрос поступил 8 ноября, и сейчас находится на предварительном изучении.
«Его исследование идет в обычном порядке. Но с учетом актуальности поставленного перед КС вопроса и масштаба возникшего территориального спора можно ожидать, что процесс рассмотрения запроса будет ускорен», — цитирует сообщение КС РФ «Интерфакс».
Напомним, ранее соглашение проверил Конституционный суд Ингушетии. Об этом просили депутаты Народного собрания РИ и граждане, которые жаловались на нарушение прав и свобод в связи с принятием закона о границе между республиками.
Суд признал документ не соответствующим конституции республики и постановил, что его необходимо утвердить на референдуме. В противном случае документ «не порождает правовых последствий».
Евкуров тогда заявил, что КС Ингушетии не может отменить соглашение о границе, так как документ вступил в законную силу. Он также подчеркнул, что договоры, затрагивающие интересы обоих регионов, должны быть проверены только на соответствие Конституции России и исключительно Конституционным судом Российской Федерации.
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Как сообщали Юга.ру, соглашение о закреплении границы между Чечней и Ингушетией главы республик Рамзан Кадыров и Юнус-Бек Евкуров подписали 26 сентября. 16 октября документ вступил в силу. Граница не была четко установлена после распада Чечено-Ингушской АССР в 1991 году.
Документ вызвал недовольство жителей Ингушетии — люди организовали митинги и потребовали проведения референдума по вопросу о границе и отставки главы республики, который принял закон об установлении границы якобы на основании поддельных результатов голосования парламента.
Акция протеста продолжалась две недели с 4 по 17 октября и продолжилась 31 октября. Протестующие намеревались создать общественную комиссию по определению границы с Чечней, а также созвали Всемирный конгресс ингушского народа, на котором обсуждался земельный вопрос. Участники конгресса приняли обращение к президенту России Владимиру Путину с призывом приостановить действие соглашения о границе и вернуть прямые выборы глав республик.
В Кремле заявили, что следят за ситуацией.
«Следим, будем ждать решение Конституционного суда… Это рабочая ситуация, она решается в судебном порядке, это абсолютно нормальная ситуация, но спорная, скажем так, ситуация. Спор урегулируется в судебном порядке», — цитирует пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова РИА Новости.
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