Между Чечней и Ингушетией установили территориальные границы

Чечня и Ингушетия 26 сентября установили границы между регионами

Глава Чечни Рамзан Кадыров и глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров подписали соглашение о закреплении границы между регионами. Она не была четко установлена после распада Чеченско-Ингушской АССР в 1991 году. По документу, республики произвели «равноценный обмен нежилыми территориями».

Согласно соглашению, Чеченской республике передадут горную и лесную часть Надтеречного района Ингушетии. Чечня передаст Ингушетии равносильную территорию на границе с Малгобекским районом, пишет ТАСС.

Председатель правительства Ингушетии Зялимхан Евлоев рассказал, что подписание соглашения — исторически важный шаг, который отвечает интересам двух народов. Также он добавил, что это позволит избежать будущих кризисов и придаст динамику экономике.

скорейшее установление границы между Ингушетией и Чечней отвечает интересам двух народов и станет исторически важным шагом. Позиции обеих сторон по приграничному вопросу давно озвучены. Обсуждения длятся не первый год.

«Главное, мы сможем сконцентрировать политические усилия на других направлениях и сохранить братский дух отношений между ингушским и чеченским народами», — цитирует «Интерфакс» сообщение Евлоева.

Как сообщали Юга.ру, глава приграничного с Чечней района Исса Хашагульгов 25 сентября подал в отставку.

В августе рабочие из Чечни начали строительные работы на границе с Ингушетией. Позже Чечня попыталась установить пост ДПС МВД в районе приграничного ингушского селения Аршты Сунженского района. Власти Ингушетии оставили действия чеченской стороны без публичной реакции, пишет «Кавказский узел».

В Ингушетии из-за передачи земель Чечне прошел митинг, сообщают «Кавказ.Реалии». На него пришли более сотни человек, их начали задерживать. Военные перекрыли въезд в Магас, а также отключили интернет.