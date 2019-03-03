Боец MMA Харитонов попросил Кадырова забрать Емельяненко и закрыть его в Чечне

Боец смешанных единоборств Сергей Харитонов 2 марта заявил, что его коллегу Александра Емельяненко способен удержать от нарушений закона только глава Чечни Рамзан Кадыров

После того, как Емельяненко-младшего 1 марта задержали в Кисловодске за пьяное ДТП, Сергей Харитонов опубликовал в своем инстаргаме видео, в котором сказал, что от Емельяненко можно ждать чего угодно, передает RT.

«Этот человек опасен для общества. Он будет пить, насиловать, убивать», — сказал Харитонов.

Он выразил мнение, на Емельяненко может повлиять только один человек — глава Чечни Рамзан Кадыров.

«Рамзан Ахматович я прошу вас: заберите его обратно в клуб, закройте на территории Чечни и тогда он не натворит более серьезных дел, которые он сейчас делает. Он слушает только вас», — призвал боец.