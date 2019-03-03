Боец MMA Харитонов попросил Кадырова забрать Емельяненко и закрыть его в Чечне

Ставропольский край, Чечня, Вся Россия

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Боец смешанных единоборств Сергей Харитонов 2 марта заявил, что его коллегу Александра Емельяненко способен удержать от нарушений закона только глава Чечни Рамзан Кадыров

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После того, как Емельяненко-младшего 1 марта задержали в Кисловодске за пьяное ДТП, Сергей Харитонов опубликовал в своем инстаргаме видео, в котором сказал, что от Емельяненко можно ждать чего угодно, передает RT.

«Этот человек опасен для общества. Он будет пить, насиловать, убивать», — сказал Харитонов. 

Он выразил мнение, на Емельяненко может повлиять только один человек — глава Чечни Рамзан Кадыров. 

«Рамзан Ахматович я прошу вас: заберите его обратно в клуб, закройте на территории Чечни и тогда он не натворит более серьезных дел, которые он сейчас делает. Он слушает только вас», — призвал боец.

Сергей Харитонов и Александр Емельяненко некогда были друзьями, они встречались на ринге однажды — в 2006 году. Тогда Емельяненко одержал победу техническим нокаутом. Позже он сказал, что «Сережа по большому счету никто и звать его никак». В ответ на это Харитонов назвал оппонента алкоголиком и наркоманом, и заявил, что того не берут на международные соревнования из-за гепатита C.

После этого Емельяненко предложил пари: он сдаст анализы на гепатит при любых СМИ, и если вирус не обнаружат, Харитонов должен будет отрезать себе палец, а если найдут — отрежет палец себе. Однако продолжения истории не последовало.

Как сообщали Юга.ру, 1 марта стало известно о том, что Александра Емельяненко задержали пьяным в Кисловодске после того, как он проехал на своем золотом Mercedes по тротуару и разбил два автомобиля, пытаясь скрыться от эвакуатора. 2 марта суд арестовал спортсмена на десять суток. На заседании Емельяненко признал вину.

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Напомним, в мае 2015 года суд отправил Александра Емельяненко в колонию на 4,5 года за совершение насильственных действий сексуального характера, похищение паспорта и склонение к употреблению наркотиков. В ноябре 2016-го бойца досрочно выпустили, заменив меру наказания на исправительные работы.

В октябре 2017 года Александр Емельяненко стал бойцом чеченского клуба «Ахмат». Он боксировал с Рамзаном Кадыровым,участвовал в конкурсе главы Чечни на лучший стих о Путине, а в сентябре 2018 года он поступил в Грозненский государственный нефтяной технический университет.

Александр Емельяненко Рамзан Кадыров
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