Бойца Александра Емельяненко задержали за пьяную езду на золотом «Мерседесе» в Кисловодске

Александр Емельяненко 1 марта устроил в Кисловодске ДТП, пытаясь скрыться от эвакуатора, который хотел убрать его машину с пешеходного перехода

По информации РЕН ТВ, когда эвакуаторщики попытались забрать с пешеходного перехода золотой Mercedes 37-летнего спортсмена, он сел в свой автомобиль и по тротуару выехал на дорогу, пытаясь скрыться.

После Емельяненко устроил ДТП, разбив два автомобиля. Задержать дебошира попытались сотрудники ДПС, но так как тот вел себя агрессивно и оказывал сопротивление, они вызвали подкрепление.

Спортсмена доставили в отдел полиции для разбирательства. Правоохранители полагают, что он находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Это подтвердил источник «Интерфакса».

На Емельяненко составили административный протокол. Рассмотрение дела может состояться 2 марта, поэтому ближайшую ночь он проведет в отделе.

Автомобиль бойца эвакуировали на штрафстоянку.