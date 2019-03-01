Бойца Александра Емельяненко задержали за пьяную езду на золотом «Мерседесе» в Кисловодске

Ставропольский край, Вся Россия

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Александр Емельяненко 1 марта устроил в Кисловодске ДТП, пытаясь скрыться от эвакуатора, который хотел убрать его машину с пешеходного перехода

По информации РЕН ТВ, когда эвакуаторщики попытались забрать с пешеходного перехода золотой Mercedes 37-летнего спортсмена, он сел в свой автомобиль и по тротуару выехал на дорогу, пытаясь скрыться.

После Емельяненко устроил ДТП, разбив два автомобиля. Задержать дебошира попытались сотрудники ДПС, но так как тот вел себя агрессивно и оказывал сопротивление, они вызвали подкрепление. 

Спортсмена доставили в отдел полиции для разбирательства. Правоохранители полагают, что он находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Это подтвердил источник «Интерфакса».

На Емельяненко составили административный протокол. Рассмотрение дела может состояться 2 марта, поэтому ближайшую ночь он проведет в отделе. 

Автомобиль бойца эвакуировали на штрафстоянку.

Напомним, Емельяненко был судим — в 2015 году его приговорили к 4,5 годам колонии за насильственные действия сексуального характера в отношении его домработницы, похищение паспорта и склонение к употреблению наркотических средств.

Александр Емельяненко ДТП
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Бойца Александра Емельяненко задержали за пьяную езду на золотом «Мерседесе» в Кисловодске
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