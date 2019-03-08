Александра Емельяненко оштрафовали и лишили прав на полтора года

Суд в Кисловодске 7 марта оштрафовал бойца Александра Емельяненко и лишил его прав за отказ пройти медицинское освидетельствование после ДТП

Бойца признали виновным по ст. 12.26 КоАП РФ (Невыполнение водителем законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения) и приговорили к штрафу в 30 тыс. рублей. Также спортсмена лишили прав на полтора года, пишет ТАСС.

Однако Емельяненко в суде вину не признал. Он заявил, что его не предупредили о составлении протокола, видеофиксации и других процессуальных моментах, а от прохождения медосвидетельствования он не отказывался. По словам бойца, ситуацию спровоцировали полицейские. Адвокат спортсмена просила прекратить дело за отсутствием события правонарушения.

Против бойца не рассматрели еще один административный протокол по ст. 12.15 КоАП РФ (Нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги).