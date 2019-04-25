Сгоревший в Черном море танкер начали буксировать в Турцию
Сгоревший в Черном море недалеко от Крыма танкер Maestro в апреле начали буксировать в Турцию
Танкер отбуксируют в турецкий порт Измир. В операции участвует буксир «Фераз» под флагом Коморских островов, сообщил 24 апреля «Крыминформ» со ссылкой на спасательные службы Крыма.
Второй сгоревший танкер Candy пока остался на месте. Скорее всего, скоро его тоже начнут буксировать к берегу. Акты приема-передачи поврежденных судов подписали представители компании «Ювас-Транс», которая действует по поручению судовладельцев.
Как сообщали Юга.ру, 21 января в районе Керченского пролива загорелись два иностранных танкера со сжиженным газом Candy и Maestro.
Всего на кораблях было 32 моряка из Турции и Индии, десять из них погибли, еще столько же пропали без вести. Следственный комитет возбудил уголовное дело. Предварительной причиной пожара назвали нарушение правил безопасности.
Танкеры находились в санкционном списке США, потому что доставляли топливо в Сирию. Первый корабль потушили 28 февраля, второй — 3 марта.
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