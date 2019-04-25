Сгоревший в Черном море танкер начали буксировать в Турцию

Краснодарский край, Крым

Распечатать

Сгоревший в Черном море недалеко от Крыма танкер Maestro в апреле начали буксировать в Турцию

Танкер отбуксируют в турецкий порт Измир. В операции участвует буксир «Фераз» под флагом Коморских островов, сообщил 24 апреля «Крыминформ» со ссылкой на спасательные службы Крыма.

Второй сгоревший танкер Candy пока остался на месте. Скорее всего, скоро его тоже начнут буксировать к берегу. Акты приема-передачи поврежденных судов подписали представители компании «Ювас-Транс», которая действует по поручению судовладельцев.

Читайте также:

Как сообщали Юга.ру, 21 января в районе Керченского пролива загорелись два иностранных танкера со сжиженным газом Candy и Maestro.

Всего на кораблях было 32 моряка из Турции и Индии, десять из них погибли, еще столько же пропали без вести. Следственный комитет возбудил уголовное дело. Предварительной причиной пожара назвали нарушение правил безопасности.

Танкеры находились в санкционном списке США, потому что доставляли топливо в Сирию. Первый корабль потушили 28 февраля, второй — 3 марта.

Крым Пожары Судоходство Черное море

Все материалы по теме:

Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

Кудрин предложил объединить Краснодар, Ростов и Ставрополь в метрополию
В Адыгее долг теплоснабжающих организаций за газ составил 223 млн рублей
Сгоревший в Черном море танкер начали буксировать в Турцию
Газинский и Мартынович пропустят матч против ЦСКА
«Локомотив-Кубань» в гостях проиграл «Калеву»
«Краснодар-2» сыграл вничью с «Ротором», «Армавир» обыграл «Зенит-2»

Лента новостей

Статьи

Страхование жизни растет, ОСАГО отстает

Как сделать вкусный шашлык, рассказываем вместе с соусами «Кинто»

Статьи

Куда в Краснодаре проложат трамвай, когда повысят цены на проезд и отменят ли маршрутки?

Чиновники мэрии отвечают на вопросы о транспорте

Статьи

Ленин для души, Тупак эпохи Возрождения, «Чеченские истории»

Кого собрал аукцион современного искусства MOST в Краснодаре

Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.

Читайте также

Реклама на портале