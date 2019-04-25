Сгоревший в Черном море танкер начали буксировать в Турцию

Сгоревший в Черном море недалеко от Крыма танкер Maestro в апреле начали буксировать в Турцию

Второй сгоревший танкер Candy пока остался на месте. Скорее всего, скоро его тоже начнут буксировать к берегу. Акты приема-передачи поврежденных судов подписали представители компании «Ювас-Транс», которая действует по поручению судовладельцев.

Танкер отбуксируют в турецкий порт Измир. В операции участвует буксир «Фераз» под флагом Коморских островов, сообщил 24 апреля «Крыминформ» со ссылкой на спасательные службы Крыма.

Как сообщали Юга.ру, 21 января в районе Керченского пролива загорелись два иностранных танкера со сжиженным газом Candy и Maestro.

Всего на кораблях было 32 моряка из Турции и Индии, десять из них погибли, еще столько же пропали без вести. Следственный комитет возбудил уголовное дело. Предварительной причиной пожара назвали нарушение правил безопасности.

Танкеры находились в санкционном списке США, потому что доставляли топливо в Сирию. Первый корабль потушили 28 февраля, второй — 3 марта.