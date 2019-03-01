В Черном море потушили один из танкеров, горевших больше месяца

В Черном море 28 февраля потушили пожар на одном из танкеров, которые начали гореть больше месяца назад

В пресс-службе Росморречфлота рассказали, что когда огонь потушили, на борт Candy поднялись четыре специалиста, которых доставил судовладелец, и перекрыли вентиль. На втором судне Maestro есть еще один очаг возгорания.

В пресс-службе предположили, что пожар на втором корабле тоже может прекратиться в ближайшее время, сообщает «Интерфакс».