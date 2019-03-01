В Черном море потушили один из танкеров, горевших больше месяца

Вся Россия

Распечатать

В Черном море 28 февраля потушили пожар на одном из танкеров, которые начали гореть больше месяца назад

В пресс-службе Росморречфлота рассказали, что когда огонь потушили, на борт Candy поднялись четыре специалиста, которых доставил судовладелец, и перекрыли вентиль. На втором судне Maestro есть еще один очаг возгорания.

В пресс-службе предположили, что пожар на втором корабле тоже может прекратиться в ближайшее время, сообщает «Интерфакс».

Читайте также:

Как писали Юга.ру, два иностранных танкера со сжиженным газом Candy и Maestro загорелись в районе Керченского пролива вечером 21 января. Погибли десять человек, всего на кораблях было 32 моряка из Турции и Индии. Еще десять человек пропали без вести, по факту гибели людей возбудили уголовное дело. Предварительной причиной пожара назвали нарушение правил безопасности.

Танкеры находились в санкционном списке США, потому что доставляли топливо в Сирию.

Пожары Черное море

Все материалы по теме:

Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

Следственный комитет назвал две причины гибели группы Дятлова
В Краснодаре горела квартира в ЖК «Адмирал»
Оказалось, что лев и краснокнижные орлы живут в краснодарском «Сафари-парке» без документов
Лукашенко назвал Ткачева сельскохозяйственным бароном и признался, что опасается конкуренции с ним
Новороссийске врачи вернули способность ходить двум ветеранам старше 90 лет
Семья москвичей с двумя детьми заблудилась в горах Сочи

Лента новостей

Статьи

Концерт Тимы Белорусских, фантастический спектакль «КроткиЕ»

И другие события Краснодара с 1 по 3 марта

Статьи

Что такое «ЕДОДОЙ»? Юга.ру узнали

Искусство, вандализм, реклама или поэзия. Отвечают эксперты

Статьи

Бесплатная йога, семинар для беременных, поход к водопадам

Чем заняться в выходные 2-3 марта

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, мат, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале