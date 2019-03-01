В Черном море потушили один из танкеров, горевших больше месяца
В Черном море 28 февраля потушили пожар на одном из танкеров, которые начали гореть больше месяца назад
В пресс-службе Росморречфлота рассказали, что когда огонь потушили, на борт Candy поднялись четыре специалиста, которых доставил судовладелец, и перекрыли вентиль. На втором судне Maestro есть еще один очаг возгорания.
В пресс-службе предположили, что пожар на втором корабле тоже может прекратиться в ближайшее время, сообщает «Интерфакс».
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Как писали Юга.ру, два иностранных танкера со сжиженным газом Candy и Maestro загорелись в районе Керченского пролива вечером 21 января. Погибли десять человек, всего на кораблях было 32 моряка из Турции и Индии. Еще десять человек пропали без вести, по факту гибели людей возбудили уголовное дело. Предварительной причиной пожара назвали нарушение правил безопасности.
Танкеры находились в санкционном списке США, потому что доставляли топливо в Сирию.
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