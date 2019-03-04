В Черном море спустя 30 дней перестал гореть второй иностранный танкер

Краснодарский край, Крым

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В Черном море 3 марта на иностранном танкере Maestro прекратился пожар, который начался 30 дней назад

Пожар в последнем очаге прекратился в 18:50. На месте находится судно Росморречфлота, обеспечивающее безопасность танкеров, рассказали «Интерфаксу» в федеральном агентстве морского и речного транспорта

В ведомстве добавили, что ждут дальнейших решений от судовладельца.

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Как сообщали Юга.ру, 21 января в районе Керченского пролива загорелись два иностранных танкера со сжиженным газом Candy и Maestro.

Всего на кораблях было 32 моряка из Турции и Индии, десять из них погибли, еще столько же пропали без вести. Следственный комитет возбудил уголовное дело. Предварительной причиной пожара назвали нарушение правил безопасности.

Танкеры находились в санкционном списке США, потому что доставляли топливо в Сирию. Первый корабль потушили 28 февраля.

Пожары Судоходство Черное море

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