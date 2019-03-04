Умер вокалист The Prodigy Кит Флинт

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В Англии 4 марта в возрасте 49 лет умер солист группы The Prodigy Кит Флинт

Полицейские нашли тело артиста около 8:10 в его доме в графстве Эссекс после того, как скорая помощь отработала сообщение о человеке без сознания, передает RT.

«Его смерть не считается подозрительной. Мы готовим материалы дела для следователя», — рассказал полицейский изданию The Sun.

The Prodigy — музыкальный коллектив из Англии, который образовался в 1990 году, ориентированный на электронную музыку. Группа получила девять премий MTV, а в 2005 году их альбом Always Outnumbered, Never Outgunned выиграл номинацию «Грэмми».

Первое время Кит Флинт был в группе танцором, в 1996 году он дебютировал как вокалист в сингле Firestarter. Он спел в нескольких песнях из альбома The Fat of the Land (Breathe, Serial Thrilla, Fuel My Fire), после чего стал лицом группы.

Как сообщали Юга.ру, в 2013 году The Prodigy выступали на фестивале KUBANA в Темрюкском районе, а в 2017 году дали концерт в Краснодаре.

Музыка смерть
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