Умер вокалист The Prodigy Кит Флинт

В Англии 4 марта в возрасте 49 лет умер солист группы The Prodigy Кит Флинт

The Prodigy — музыкальный коллектив из Англии, который образовался в 1990 году, ориентированный на электронную музыку. Группа получила девять премий MTV, а в 2005 году их альбом Always Outnumbered, Never Outgunned выиграл номинацию «Грэмми».

Первое время Кит Флинт был в группе танцором, в 1996 году он дебютировал как вокалист в сингле Firestarter. Он спел в нескольких песнях из альбома The Fat of the Land (Breathe, Serial Thrilla, Fuel My Fire), после чего стал лицом группы.

Как сообщали Юга.ру, в 2013 году The Prodigy выступали на фестивале KUBANA в Темрюкском районе, а в 2017 году дали концерт в Краснодаре.