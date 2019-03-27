Депутаты ЗСК приняли закон о благоустройстве за счет курортного сбора
Депутаты Законодательного собрания края 27 марта отрегулировали финансирование объектов благоустройства за счет курортного сбора
Парламентарии на 20-й сессии ЗСК приняли закон «Об утверждении заключения соглашений между Краснодарским краем и муниципальными образованиями, включенными в территорию проведения эксперимента по развитию курортной инфраструктуры в Краснодарском крае».
Документ регулирует отдельные вопросы, связанные с определением перечня объектов курортной инфраструктуры, на которых проведут работы по проектированию, строительству, реконструкции, содержанию, благоустройству и ремонту, финансируемые за счет средств от уплаты курортного сбора, сообщили в пресс-службе ЗСК.
«Механизм отработан. Думаю, ничего не помешает провести этот курортный сезон еще лучше, собрать в казну значительно большую сумму денежных средств. А у министерства будут все возможности принять решение о распределении средств муниципалитетам в январе следующего года. Чтобы они смогли в полной мере реализовать задуманное к началу следующего летнего сезона», — сказал председатель ЗСК Юрий Бурлачко.
Как собщали Юга.ру, закон о курортном сборе приняли в июле 2017 года. В Краснодарском крае курортный сбор начали взимать после окончания ЧМ-2018 — с 16 июля. Туристы обязаны заплатить налог в первый день своего пребывания в регионе.
Власти Крыма решили перенести срок введения курортного сбора на 1 мая 2019 года. В Евпатории и Черноморском районе Крыма от эксперимента отказались.
В 2018 году взимание курортного сбора принесло Краснодарскому краю более 108 млн рублей — почти на 55% больше прогнозируемой суммы. Уже известно, что на эти средства в Анапе реконструируют центральную набережную, в Геленджике сделают сквер и отремонтируют фонтаны, в Сочи возведут новые арт-объекты, в Джубге и Небуге организуют детские интерактивные зоны, в Горячем Ключе установят уличные тренажеры.
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