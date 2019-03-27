Депутаты Законодательного собрания края 27 марта отрегулировали финансирование объектов благоустройства за счет курортного сбора

Парламентарии на 20-й сессии ЗСК приняли закон «Об утверждении заключения соглашений между Краснодарским краем и муниципальными образованиями, включенными в территорию проведения эксперимента по развитию курортной инфраструктуры в Краснодарском крае».

Документ регулирует отдельные вопросы, связанные с определением перечня объектов курортной инфраструктуры, на которых проведут работы по проектированию, строительству, реконструкции, содержанию, благоустройству и ремонту, финансируемые за счет средств от уплаты курортного сбора, сообщили в пресс-службе ЗСК.

«Механизм отработан. Думаю, ничего не помешает провести этот курортный сезон еще лучше, собрать в казну значительно большую сумму денежных средств. А у министерства будут все возможности принять решение о распределении средств муниципалитетам в январе следующего года. Чтобы они смогли в полной мере реализовать задуманное к началу следующего летнего сезона», — сказал председатель ЗСК Юрий Бурлачко.