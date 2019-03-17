Власти Анапы показали вариант реконструкции центральной набережной

В Анапе представили проект реконструкции центральной набережной, которую осуществят за счет средств курортного сбора

Видео и фотографии проекта опубликованы в аккаунте администрации курорта. Отмечается, что это первый вариант проекта реконструкции. Автор его не уточняется.

«Готов первый эскизный проект, который охватывает участок от "Парк Отеля" до Морпорта. Автор предлагает реализовать идею с помощью разнофактурных элементов, соединив тротуарную плитку с брусчаткой», — говорится в сообщении. ⠀ Жителей курорта пригласили к обсуждению проекта.

В Краснодарском крае курортный сбор начали взимать с 16 июля 2018 года, размер его составляет 10 рублей в сутки. На Кубани в эксперименте участвуют объекты размещения Анапы, Геленджика, Горячего Ключа, Сочи, Новомихайловского и Джубгинского городских поселений, Шепсинского и Небугского сельских поселений Туапсинского района. В прошлом году он принес региону более 109 млн рублей — почти на 55% больше прогнозируемой суммы.

Объекты благоустройства, на которые направят собранные средства, выбирали путем общественного голосования на сайтах участвующих в эксперименте городов.