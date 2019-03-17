Власти Анапы показали вариант реконструкции центральной набережной
В Анапе представили проект реконструкции центральной набережной, которую осуществят за счет средств курортного сбора
Видео и фотографии проекта опубликованы в аккаунте администрации курорта. Отмечается, что это первый вариант проекта реконструкции. Автор его не уточняется.
«Готов первый эскизный проект, который охватывает участок от "Парк Отеля" до Морпорта. Автор предлагает реализовать идею с помощью разнофактурных элементов, соединив тротуарную плитку с брусчаткой», — говорится в сообщении.
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Жителей курорта пригласили к обсуждению проекта.
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Появился первый проект реконструкции Набережной Анапы. В рамках эксперимента по курортному сбору за 2018 год от анапских операторов поступило более 20 млн рублей. По решению краевого Общественного совета они будут направлены на реконструкцию центральной Набережной. Уже готов первый эскизный проект, который охватывает участок от «Парк Отеля» до Морпорта. Автор предлагает реализовать идею с помощью разнофактурных элементов, соединив тротуарную плитку с брусчаткой. ⠀ Приглашаем всех желающих поделиться мнением: нравится ли вам такое цветовое решение и дизайн? Улучшится ли облик главной прогулочной зоны курорта, если будет реализован этот проект? ⠀ #admanapa #Анапа #визуализациянабережнойАнапы
В Краснодарском крае курортный сбор начали взимать с 16 июля 2018 года, размер его составляет 10 рублей в сутки. На Кубани в эксперименте участвуют объекты размещения Анапы, Геленджика, Горячего Ключа, Сочи, Новомихайловского и Джубгинского городских поселений, Шепсинского и Небугского сельских поселений Туапсинского района. В прошлом году он принес региону более 109 млн рублей — почти на 55% больше прогнозируемой суммы.
Объекты благоустройства, на которые направят собранные средства, выбирали путем общественного голосования на сайтах участвующих в эксперименте городов.
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