Власти Анапы показали вариант реконструкции центральной набережной

Появился первый проект реконструкции Набережной Анапы. В рамках эксперимента по курортному сбору за 2018 год от анапских операторов поступило более 20 млн рублей. По решению краевого Общественного совета они будут направлены на реконструкцию центральной Набережной. Уже готов первый эскизный проект, который охватывает участок от «Парк Отеля» до Морпорта. Автор предлагает реализовать идею с помощью разнофактурных элементов, соединив тротуарную плитку с брусчаткой. ⠀ Приглашаем всех желающих поделиться мнением: нравится ли вам такое цветовое решение и дизайн? Улучшится ли облик главной прогулочной зоны курорта, если будет реализован этот проект? ⠀ #admanapa #Анапа #визуализациянабережнойАнапы