В России появилась вторая женщина-миллиардер

Соосновательница интернет-магазина Wildberries Татьяна Бакальчук стала второй женщиной-миллиардером в России

Бакальчук — единственная владелица компании. В 2019 году Wildberries заняла четвертую строчку в рейтинге самых дорогих компаний рунета. Forbes оценил ее в 1,2 млрд долларов. Текущая оценка компании позволяет оценить состояние Бакальчук в более чем 1 млрд долларов.

Таким образом, Татьяна Бакальчук стала второй женщиной-миллиардером после Елены Батуриной. Год назад она впервые вошла в топ богатейших людей России с состоянием 600 млн долларов.

Стоимость компании Wildberries оценивали на основе данных об объеме продаж и прибыли, по мультипликаторам аналогичных проектов и оценкам венчурных капиталистов, пишет Forbes.