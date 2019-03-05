Что вы знаете о «Магните»? Тест к юбилею главной компании Краснодара

Краснодарский край

Распечатать

5 марта 1994 года Сергей Галицкий основал компанию, которая спустя годы стала одним из лидеров розничной торговли в России. Сегодня сеть магазинов «Магнит» празднует свое 25-летие.

Юга.ру подготовили тест для работников компании и всех сочувствующих краснодарцев.

Спасибо, что прошли наш тест!

/

Что вы знаете о «Магните»? Тест к юбилею главной компании Краснодара

Читайте также: 50 фактов о Сергее Галицком, его семье и бизнесе

Кто такая Ольга Наумова? Биография новой главы «Магнита»

Как «Магнит» завершает свой первый год без Галицкого

«Магнит» Бизнес-сообщество Краснодар Ольга Наумова Сергей Галицкий Тесты Торговля

Новости

В Крыму военнослужащий вступился за незнакомку у клуба и получил пять лет колонии за смертельный удар
Абхазия поставляет в Россию по 10 тонн мимозы ежедневно в преддверии 8 марта
Google сделал Крым российским для всех пользователей в РФ
«Локомотив-Кубань» уступил УНИКСу в первом матче четвертьфинала Еврокубка
Краснодарский суд запретил четыре клипа Хаски
На Ставрополье 10 детей госпитализировали из школы после распыления аэрозоля

Лента новостей

Статьи

Что вы знаете о «Магните»?

Тест к юбилею главной компании Краснодара

Статьи

Без Кубка, но пока с чемпионатом

Алексей Андронов о матче «Спартак» — «Краснодар»

Статьи

Мотогонки на льду на фестивале «Байкальская миля»

Краснодарская команда Power Laboratory едет покорять озеро Байкал

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, мат, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале