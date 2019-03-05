Что вы знаете о «Магните»? Тест к юбилею главной компании Краснодара

5 марта 1994 года Сергей Галицкий основал компанию, которая спустя годы стала одним из лидеров розничной торговли в России. Сегодня сеть магазинов «Магнит» празднует свое 25-летие.

Юга.ру подготовили тест для работников компании и всех сочувствующих краснодарцев.