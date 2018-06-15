Европарламент потребовал освободить Олега Сенцова и Оюба Титиева

Депутаты парламента Европейского союза выступили с требованием освободить из-под стражи украинского режиссера Олега Сенцова и чеченского правозащитника Оюба Титиева

Парламент Евросоюза обратился к России с требованием освободить украинского режиссера Олега Сенцова, которого осудили в 2015 году по делу о подготовке терактов в Крыму, и грозненского правозащитника Оюба Титиева, против которого возбудили уголовное дело о хранении наркотиков в январе 2018 года (в автомобиле 60-летнего Титиева полицейские «в рамках профилактических мероприятий» нашли пакет со 180 граммами марихуаны). Сенцова и Титиева нужно освободить «немедленно» и «безоговорочно», говорится в резолюции Европарламента.

Депутаты ЕС выразили свою солидарность с украинским режиссером и политическим активистом Сенцовым, подчеркнув, что обеспокоены последствиями голодовки, которую тот объявил 14 мая. Также парламентарии потребовали «прекратить запугивание и преследование членов Правозащитного центра "Мемориал", немедленно освободить Оюба Титиева и других политзаключенных в Российской Федерации».



В документе подчеркивается, что ЕС выражает «глубокую озабоченность по поводу тенденции арестов, нападений и дискредитации журналистов и правозащитников, в частности в Чечне; подчеркивается значимость таких организаций, как "Мемориал"».



В резолюции также содержится призыв к Евросоюзу и странам-членам ЕС «оставаться твердыми и едиными в отношении санкции против России и их продления».

Кроме того, за день до открытия Чемпионата мира по футболу в России, 36 депутатов Европарламента обратились к президенту ФИФА Джанни Инфантино с открытым письмом по ситуации в Чечне и делу Оюба Титиева, в котором выразили недовольство решением разместить сборную Египта в Грозном. Парламентарии призвали ФИФА оказать воздействие на президента Путина, а также добиться немедленного освобождения Титиева.



Ранее, в мае, в поддержку Титиева выступили с письмом к президенту Путина 60 известных россиян — деятели искусства, журналисты, представители духовенства: они просили главу государства взять дело на личный контроль и «положить конец травле "Мемориала"». Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал это письмо попыткой надавить на следствие. Международные общественники также уже писали по поводу Титиева в ФИФА. С одиночным пикетом в защиту главы чеченского «Мемориала» в Грозном стояла кандидат в президенты России Ксения Собчак.



Олег Сенцов в 2015 году был приговорен к 20 годам колонии строгого режима по обвинению в создании террористического сообщества, в двух терактах, подготовке еще одного теракта, покушении на приобретение взрывных устройств, незаконном хранении огнестрельного оружия и боеприпасов. Он не признал себя виновным и назвал дело политическим. В поддержку украинского режиссера выступили председатели жюри российского фестиваля «Кинотавр» — 2018 и другие деятели культуры. 14 мая он объявил бессрочную голодовку.