Для чеченского правозащитника Титиева обвинение запросило четыре года колонии

Чечня

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Прокуратура попросила приговорить главу чеченского представительства правозащитного центра «Мемориал» Оюба Титиева к четырем годам колонии за хранение наркотиков

В Шалинском районном суде Чечни 11 марта прошли прения сторон по делу Титиева. Прокурор попросил суд признать правозащитника виновным. Он потребовал назначить Титиеву четыре года колонии общего режима и штраф в 100 тыс. рублей, сообщил корреспондент ТАСС из зала суда.

Прения сторон продолжаются. С речью должна выступить защита обвиняемого и сам Титиев. После этого суд удалится в совещательную комнату.

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Как сообщали Юга.ру, утром 9 января 2018 года полицейские в Чечне обыскали машину 60-летнего Титиева и нашли пакет со 180 граммами марихуаны. Правозащитника задержали, на следующий день против него возбудили уголовное дело о хранении наркотиков в крупном размере. 

Титиев не признал вины. Он заявил, что дело в отношении него сфабриковано. Правозащитный центр «Мемориал» назвал его политзаключенным.

В июле Шалинский суд Чечни продлил арест Титиева до 22 декабря, а в декабре срок заключения продлили еще на три месяца.

Наркотики Оюб Титиев Правозащитники Прокуратура Суд
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