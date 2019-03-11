Для чеченского правозащитника Титиева обвинение запросило четыре года колонии
Прокуратура попросила приговорить главу чеченского представительства правозащитного центра «Мемориал» Оюба Титиева к четырем годам колонии за хранение наркотиков
В Шалинском районном суде Чечни 11 марта прошли прения сторон по делу Титиева. Прокурор попросил суд признать правозащитника виновным. Он потребовал назначить Титиеву четыре года колонии общего режима и штраф в 100 тыс. рублей, сообщил корреспондент ТАСС из зала суда.
Прения сторон продолжаются. С речью должна выступить защита обвиняемого и сам Титиев. После этого суд удалится в совещательную комнату.
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Как сообщали Юга.ру, утром 9 января 2018 года полицейские в Чечне обыскали машину 60-летнего Титиева и нашли пакет со 180 граммами марихуаны. Правозащитника задержали, на следующий день против него возбудили уголовное дело о хранении наркотиков в крупном размере.
Титиев не признал вины. Он заявил, что дело в отношении него сфабриковано. Правозащитный центр «Мемориал» назвал его политзаключенным.
В июле Шалинский суд Чечни продлил арест Титиева до 22 декабря, а в декабре срок заключения продлили еще на три месяца.
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Анализирует редактор Авто Юга.ру Евгений Мельченко
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