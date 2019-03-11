Для чеченского правозащитника Титиева обвинение запросило четыре года колонии

Прокуратура попросила приговорить главу чеченского представительства правозащитного центра «Мемориал» Оюба Титиева к четырем годам колонии за хранение наркотиков

В Шалинском районном суде Чечни 11 марта прошли прения сторон по делу Титиева. Прокурор попросил суд признать правозащитника виновным. Он потребовал назначить Титиеву четыре года колонии общего режима и штраф в 100 тыс. рублей, сообщил корреспондент ТАСС из зала суда.

Прения сторон продолжаются. С речью должна выступить защита обвиняемого и сам Титиев. После этого суд удалится в совещательную комнату.