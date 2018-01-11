Главу отделения «Мемориала» в Чечне арестовали на два месяца. Он утверждает, что ему подбросили наркотики

Обвиненного в хранении наркотиков главу грозненского представительства правозащитного центра «Мемориал» Оюба Титиева арестовали на два месяца

Такое решение принял Шалинский городской суд Чечни, передает «Интерфакс». «Суд удовлетворил ходатайство следователя, избрав в отношении Титиева меру пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца, а именно до 9 марта», — сообщил агентству адвокат правозащитника Петр Заикин, отметив, что решение будет обжаловано в апелляционной инстанции.

Как сообщали Юга.ру, Титиева задержали утром 9 января после обыска его автомобиля, где нашли пакет с веществом, похожим на марихуану. В тот же день в отношении него возбудили уголовное дело о хранении наркотиков, а 10 января предъявили обвинение по делу. По версии следствия, Титиев «в неустановленное время в неустановленном месте при неустановленных обстоятельствах собрал листья конопли». 9 января его остановили сотрудники ГИБДД «в связи с нарушением им ПДД» (в МВД по ЧР ранее заявляли, что автомобиль был остановлен «в ходе профилактических мероприятий (...) для проверки документов»). Инспекторы обнаружили на коврике переднего пассажирского сидения «рассыпанное растительное вещество, похожее на коноплю, а под сидением — пластиковый пакет, в котором, как позже выяснилось, оказалась 206,9 грамма марихуаны» (ранее говорилось о 180 граммах).

Сам Титиев, описывая обстоятельства своего задержания в разговоре с адвокатом, заявил, что его остановили несколько сотрудников ППС, и, не объясняя причин, начали досмотр. «Пока один из полицейских отвлек Оюба, проверяя документы, другой вдруг спросил: "А что это в пакете у вас?" — и показал черный полиэтиленовый пакет. Оюб Титиев ответил, что пакет не его и о его содержимом он ничего не знает. Сотрудники полиции развернули пакет, в нем оказалась марихуана. Затем Оюба Титиева доставили в Курчалоевский РОВД», — сообщает «Мемориал». При этом, по словам Титиева, «задержание» провели дважды. Когда в РОВД он заявил, что досмотр и его задержание были незаконны из-за ряда нарушений — в частности, не было понятых, сотрудник полиции ответил: «Хочешь по закону — будет по закону». После, рассказал он, его посадили в его автомобиль, рядом с ним сел сотрудник полиции и они выехали с территории РОВД. Вскоре их остановили сотрудники ДПС, ситуация повторилась, но уже в присутствии понятых. Затем Титиева снова доставили в отдел, где взяли биологические образцы.