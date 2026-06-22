Часть Крыма осталась без света и воды. В регионе вводят графики отключения электроэнергии
Повреждения в электросетях обесточили насосные станции полуострова
21 июня ГУП РК «Крымэнерго» сообщило, что сразу несколько районов Крыма столкнулись с масштабным отключением электроэнергии, которое спровоцировало каскадный коммунальный кризис: вслед за светом жители начали терять и водоснабжение.
Частичное отключение затронуло потребителей Северо-Западного, Центрального и Южнобережного энергорайонов — в том числе курортные территории Южного берега Крыма. Аварийно-восстановительные работы ведутся, однако точные сроки полного восстановления электроснабжения пока не называются. Из-за аварий на объектах электросетевого хозяйства в регионах полуострова вводятся графики ограничения потребления электроэнергии. Информация о графиках публикуется на официальных страницах администраций муниципалитетов.
Советник главы Крыма по информполитике Олег Крючков призвал жителей ограничить потребление электричества — в частности, отключить «кондиционеры и избыточные электроприборы».
В Севастополе ввели новые ограничения:
Отсутствие электричества ударило по системе водоснабжения. Как сообщило ГУП РК «Вода Крыма», большинство насосных станций предприятия оказались обесточены. Штатная подача воды будет восстановлена только после устранения аварии на электросетях. На время ремонтных работ введен временный график: два часа подачи воды, затем два часа отключения.
Напомним, что энергетические проблемы наложились на и без того острую ситуацию с топливом. 21 июня глава Крыма Сергей Аксенов объявил, что на всех автозаправках полуострова полностью прекращена продажа бензина и дизельного топлива для населения — как за наличный, так и за безналичный расчет. Топливо теперь отпускают только для нужд госслужб и оперативных служб.
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