21 июня ГУП РК «Крымэнерго» сообщило, что сразу несколько районов Крыма столкнулись с масштабным отключением электроэнергии, которое спровоцировало каскадный коммунальный кризис: вслед за светом жители начали терять и водоснабжение.

Частичное отключение затронуло потребителей Северо-Западного, Центрального и Южнобережного энергорайонов — в том числе курортные территории Южного берега Крыма. Аварийно-восстановительные работы ведутся, однако точные сроки полного восстановления электроснабжения пока не называются. Из-за аварий на объектах электросетевого хозяйства в регионах полуострова вводятся графики ограничения потребления электроэнергии. Информация о графиках публикуется на официальных страницах администраций муниципалитетов.

Советник главы Крыма по информполитике Олег Крючков призвал жителей ограничить потребление электричества — в частности, отключить «кондиционеры и избыточные электроприборы».