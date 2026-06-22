На Солнце произошли две сильные вспышки. Это может привести к магнитным бурям

В мире

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  • © Фото freepik, сайт freepik.com
    © Фото freepik, сайт freepik.com

Ученые зафиксировали всплеск солнечной активности

22 июня лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН сообщила, что накануне ученые зафиксировали на Солнце две мощные вспышки подряд. Это первый заметный всплеск активности за последние три недели. Обе вспышки произошли в одной и той же группе пятен — № 4473, которая сейчас выходит из-за восточного края Солнца по направлению к Земле.

Первая вспышка уровня M2.6 достигла пика в 05:46. Вторая, более сильная — уровня M6.8 — зарегистрировали в 22:29. До этого дня самые мощные события на Солнце наблюдались 3 июня.

  • © Скриншот фото из телеграм-канала «Лаборатория солнечной астрономии (XRAS)»
    © Скриншот фото из телеграм-канала «Лаборатория солнечной астрономии (XRAS)»

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Группа пятен № 4473 — единственный активный центр на светиле в данный момент. Из семи вспышек, зафиксированных в воскресенье, все семь пришлись именно на эту зону.

Первая вспышка сопровождалась выбросом плазмы, однако, по данным ученых, она прошла мимо Земли и имела скромные характеристики. Текущие события не влияют на космическую погоду и представляют интерес скорее для статистики.

Группа пятен окажется напротив Земли 25 июня. Однако специалисты отмечают, что даже это не гарантировано: всплеск активности рассматривается как локальный. Не исключено, что энергия на Солнце иссякнет уже 22 июня.

Напомним, 8 июня случилась мощная магнитная буря планетарного масштаба. Причиной стало облако плазмы, которое оторвалось от Солнца.

Как писали Юга.ру, 2025 год стал рекордным по количеству магнитных бурь за последние 10 лет.

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