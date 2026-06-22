Школы Краснодарского края переполнены больше, чем в среднем по стране — Роспотребнадзор

21 июня агентство ТАСС со ссылкой на данные Роспотребнадзора сообщило , что показатель переуплотненности в школах Краснодарского края достиг 16,7%. Другие регионы Юга России и Северного Кавказа также продемонстрировали высокие показатели перегрузки:

Всего в 2025 году на территории России в перегруженном режиме работали 7 249 организаций для детей: 48,6% от общего числа составили школы, 48,2% — дошкольные учреждения, 3,2% — организации дополнительного образования и детские центры. При этом, по данным Роспотребнадзора, с 2018 по 2025 год общее количество работающих в переуплотненном режиме учреждений в РФ сократилось в 1,8 раза.



В ведомстве заявили, что обучение и воспитание детей в условиях переуплотнения могут негативно влиять на их здоровье.

«Превышение наполняемости детских коллективов обусловливает развитие утомления у детей и снижение их умственной работоспособности, увеличивает риски для здоровья», — отметили в Роспотребнадзоре.