Школы Краснодарского края переполнены больше, чем в среднем по стране — Роспотребнадзор
Переуплотненность школ Краснодарского края превысила 16%
21 июня агентство ТАСС со ссылкой на данные Роспотребнадзора сообщило, что показатель переуплотненности в школах Краснодарского края достиг 16,7%.
Другие регионы Юга России и Северного Кавказа также продемонстрировали высокие показатели перегрузки:
- Дагестан стал абсолютным антилидером страны (переуплотнено 43,6% школ и 55,9% детских садов).
- Ростовская область превысила средний показатель по школам с результатом 15,6%.
- В школах Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии зафиксировали перегрузку в 20,3% и 15,4% соответственно.
- По дефициту мест в детских садах в лидеры выбились Северная Осетия — Алания (27,1%) и Крым (22,5%).
94 школы, 380 детских садов и даже метро:
Всего в 2025 году на территории России в перегруженном режиме работали 7 249 организаций для детей: 48,6% от общего числа составили школы, 48,2% — дошкольные учреждения, 3,2% — организации дополнительного образования и детские центры. При этом, по данным Роспотребнадзора, с 2018 по 2025 год общее количество работающих в переуплотненном режиме учреждений в РФ сократилось в 1,8 раза.
В ведомстве заявили, что обучение и воспитание детей в условиях переуплотнения могут негативно влиять на их здоровье.
«Превышение наполняемости детских коллективов обусловливает развитие утомления у детей и снижение их умственной работоспособности, увеличивает риски для здоровья», — отметили в Роспотребнадзоре.
Как писали Юга.ру, в Ростовской области закрылись десятки детских садов. Жители требуют проверки.