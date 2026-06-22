Краснодарка не может добиться установления инвалидности для дочери с аутизмом — местная психбольница не признает диагноз
Краснодарская мама не может добиться продления инвалидности для дочери из-за отказа госбольницы, хотя диагноз подтвержден другими врачами и клиниками
16 июня телеграм-канал Kub Mash сообщил, что краснодарская многодетная мама Наталия Дьякова не может добиться постановки диагноза для своей дочери — расстройства аутистического спектра (РАС) и установления инвалидности из-за отказа местной психбольницы.
В 2023 году девочке в частной клинике диагностировали аутизм, однако в Специализированной психиатрической больнице № 7 Краснодара его не признали. Вместо этого предложили оформить инвалидность по неврологии и поставили диагноз «Смешанные специфические расстройства психологического развития».
Тогда Наталия отправилась в Москву, в Российский научный центр психического здоровья, где на консилиуме ребенку поставили промежуточный диагноз «Другие общие расстройства развития». Кроме того, девочке подтвердили аутизм и оформили инвалидность на два года — до 1 марта 2026 года. Позднее РАС ребенку подтвердили еще семь частных психиатров.
Однако краснодарская психбольница отказалась принимать документы. В 2025 году Наталия подала иск к медучреждению из-за изначально неверно поставленного диагноза.
Параллельно женщина добивалась признания диагноза дочери, однако в психбольнице заявляли, что для прохождения медико-социальной экспертизы необходимо наблюдение в дневном стационаре. По словам Наталии, это не является обязательным условием и может подвергнуть ребенка дополнительному стрессу.
В конце января 2026 года врачи психиатрической больницы № 7 собрали консилиум для обсуждения случая и вновь отказали девочке в постановке диагноза и продлении инвалидности. Председатель комиссии заявил, что причина отказа заключается в том, что ребенок не посещает дневной стационар и государственную реабилитацию.
Наталия рассказала, что первое судебное заседание по делу уже прошло, однако представители психбольницы № 7 и Минздрава Краснодарского края на него не явились и отказались комментировать ситуацию.
В телеграм-канале отметили, что на сложившуюся ситуацию могло повлиять руководство психбольницы во главе с Давидом Гунбой, который занимал этот пост с 2021 года. Ранее он был министром здравоохранения Абхазии и заместителем министра здравоохранения Краснодарского края Евгения Филиппова.
Напомним, в марте 2025 года Евгения Филиппова отправили под арест по подозрению в мошенничестве. В июне он признал вину по эпизоду на 7,6 млн рублей и возместил ущерб. После задержания Филиппова Давид Гунба покинул пост главного врача психбольницы по собственному желанию.
Ранее, в 2024 году, сотрудники психдиспансера записали видеообращение к президенту страны с жалобами на руководство больницы, в том числе на Давида Гунбу. Тогда врачи рассказывали, что руководитель назначил своим заместителем «своего человека», которая угрожала сотрудникам увольнениями и лишением федеральных выплат. Кроме того, медики жаловались на постоянные нарушения и фиктивные справки о психическом здоровье, которые, по их словам, мог получить практически любой человек. Тогда Минздрав заявил о проверке, но реальных изменений она не принесла.
Как писали Юга.ру, в январе в Краснодаре открыли инклюзивное кафе, где работает 12 человек с аутизмом.