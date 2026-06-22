Краснодарка не может добиться установления инвалидности для дочери с аутизмом — местная психбольница не признает диагноз

Краснодарская мама не может добиться продления инвалидности для дочери из-за отказа госбольницы, хотя диагноз подтвержден другими врачами и клиниками

16 июня телеграм-канал Kub Mash сообщил, что краснодарская многодетная мама Наталия Дьякова не может добиться постановки диагноза для своей дочери — расстройства аутистического спектра (РАС) и установления инвалидности из-за отказа местной психбольницы.

В 2023 году девочке в частной клинике диагностировали аутизм, однако в Специализированной психиатрической больнице № 7 Краснодара его не признали. Вместо этого предложили оформить инвалидность по неврологии и поставили диагноз «Смешанные специфические расстройства психологического развития».

Тогда Наталия отправилась в Москву, в Российский научный центр психического здоровья, где на консилиуме ребенку поставили промежуточный диагноз «Другие общие расстройства развития». Кроме того, девочке подтвердили аутизм и оформили инвалидность на два года — до 1 марта 2026 года. Позднее РАС ребенку подтвердили еще семь частных психиатров.

Однако краснодарская психбольница отказалась принимать документы. В 2025 году Наталия подала иск к медучреждению из-за изначально неверно поставленного диагноза.

Параллельно женщина добивалась признания диагноза дочери, однако в психбольнице заявляли, что для прохождения медико-социальной экспертизы необходимо наблюдение в дневном стационаре. По словам Наталии, это не является обязательным условием и может подвергнуть ребенка дополнительному стрессу.