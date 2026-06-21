В Краснодаре 19-летний парень пришел в ТЦ с мачете, убил женщину и ранил пятерых людей

Днем 20 июня мужчина ворвался в ТЦ West Mall в Краснодаре, где напал на посетителей и взорвал самодельное пиротехническое устройство

20 июня телеграм-канал «Осторожно, новости» сообщил, что в Краснодаре около 14:00 в полицию поступил сигнал о неадекватном поведении молодого человека. В торговом центре West Mall мужчина напал с ножом на посетителей.

По данным губернатора региона Вениамина Кондратьева, пять человек получили ранения, в том числе охранник ТЦ. Еще одна женщина умерла по пути в больницу.

По данным 93.ру, погибшей стала 41-летняя стоматолог, у нее остались трое детей. На сайте «Про докторов» указано, что она принимала в поликлинике на улице Минской. Cама женщина выросла в Юбилейном микрорайоне, окончила лицей № 90.