В Краснодаре 19-летний парень пришел в ТЦ с мачете, убил женщину и ранил пятерых людей
Днем 20 июня мужчина ворвался в ТЦ West Mall в Краснодаре, где напал на посетителей и взорвал самодельное пиротехническое устройство
20 июня телеграм-канал «Осторожно, новости» сообщил, что в Краснодаре около 14:00 в полицию поступил сигнал о неадекватном поведении молодого человека. В торговом центре West Mall мужчина напал с ножом на посетителей.
По данным губернатора региона Вениамина Кондратьева, пять человек получили ранения, в том числе охранник ТЦ. Еще одна женщина умерла по пути в больницу.
По данным 93.ру, погибшей стала 41-летняя стоматолог, у нее остались трое детей. На сайте «Про докторов» указано, что она принимала в поликлинике на улице Минской. Cама женщина выросла в Юбилейном микрорайоне, окончила лицей № 90.
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Кроме того, нападавший пытался устроить пожар в игровой зоне «Город детей» — он бросил пиротехническое изделие в помещение. Пострадавших нет, сработала пожарная сигнализация.
Задержать преступника помогли очевидцы, они связали ему руки ремнем.
Личность задержанного уже установлена. Им оказался парень 2007 года рождения. В опубликованном МВД видео задержанный рассказал некоторые подробности своей жизни. По его словам, его отец умер, в семье также есть брат и две сестры. Он работает в небольшом строительном магазине. Парень также заявил, что никогда не употреблял алкоголь и запрещенные вещества. Свои мотивы объяснил тем, что надоело жить.
Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве (ст. 105 УК РФ) и покушении на убийство (ч. 3 ст. 30 ст. 105 УК РФ). Кроме того, пострадавшего ждет судебно-психиатрическая экспертиза.
Как писали Юга.ру, в середине мая в частной клинике Новороссийска умер восьмилетний мальчик.