В Краснодаре 19-летний парень пришел в ТЦ с мачете, убил женщину и ранил пятерых людей

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото Kindel Media, pexels.com
    © Фото Kindel Media, pexels.com

Днем 20 июня мужчина ворвался в ТЦ West Mall в Краснодаре, где напал на посетителей и взорвал самодельное пиротехническое устройство

20 июня телеграм-канал «Осторожно, новости» сообщил, что в Краснодаре около 14:00 в полицию поступил сигнал о неадекватном поведении молодого человека. В торговом центре West Mall мужчина напал с ножом на посетителей.

По данным губернатора региона Вениамина Кондратьева, пять человек получили ранения, в том числе охранник ТЦ. Еще одна женщина умерла по пути в больницу.

По данным 93.ру, погибшей стала 41-летняя стоматолог, у нее остались трое детей. На сайте «Про докторов» указано, что она принимала в поликлинике на улице Минской. Cама женщина выросла в Юбилейном микрорайоне, окончила лицей № 90.

Читайте также:

Кроме того, нападавший пытался устроить пожар в игровой зоне «Город детей» — он бросил пиротехническое изделие в помещение. Пострадавших нет, сработала пожарная сигнализация.

Задержать преступника помогли очевидцы, они связали ему руки ремнем.

Личность задержанного уже установлена. Им оказался парень 2007 года рождения. В опубликованном МВД видео задержанный рассказал некоторые подробности своей жизни. По его словам, его отец умер, в семье также есть брат и две сестры. Он работает в небольшом строительном магазине. Парень также заявил, что никогда не употреблял алкоголь и запрещенные вещества. Свои мотивы объяснил тем, что надоело жить.

Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве (ст. 105 УК РФ) и покушении на убийство (ч. 3 ст. 30 ст. 105 УК РФ). Кроме того, пострадавшего ждет судебно-психиатрическая экспертиза.

Как писали Юга.ру, в середине мая в частной клинике Новороссийска умер восьмилетний мальчик.

Краснодар Полиция Происшествия Следственный комитет смерть

Новости

В Крыму полностью ограничили продажу топлива
4 человека погибли, 28 пострадали при атаке БПЛА на Керчь
В результате атаки БПЛА на Керченскую переправу погиб человек
Даниил Уткин вернулся в ФК «Краснодар». Его контракт продлится до 2029 года
Синоптик рассказал, когда прогреется море на курортах Краснодарского края
Новым министром здравоохранения Краснодарского края стал Владимир Крушельницкий. Бывший глава ведомства находится в СИЗО

Лента новостей

Обогнал «Спартак» и «Динамо»
16 июня, 15:11
Обогнал «Спартак» и «Динамо»
ФК «Краснодар» больше всех заработал в сезоне Кубка России
«У меня нет боязни чистого листа — я настоящий графоман»
15 июня, 17:55
«У меня нет боязни чистого листа — я настоящий графоман»
Писатель Коля Андреев о своей дебютной книге «Всклянь»
В Черном море концентрация химических веществ выросла в 10 раз
18 июня, 14:08
В Черном море концентрация химических веществ выросла в 10 раз
Азовское остается одним из самых загрязненных — Роспотребнадзор

Реклама на сайте