В Краснодаре открылся клуб диванных аниме-критиков. Что это такое?

Во время дискуссии участники будут обсуждать персонажей и их мотивацию, сильные и спорные моменты сюжета, авторский замысел и скрытые смыслы.

«Любите рассуждать о том, почему одни персонажи становятся культовыми, другие бесят, а третьи неожиданно оказываются отражением нас самих? Тогда доставайте свои самые убедительные аргументы и занимайте место на диване», — рассказил организаторы.

Встреча клуба состоится 22 июня. Подробности можно уточнить у организаторов.

«Девочка, покорившая время» — проект номинанта на премию «Оскар» Маморы Хосоды. Аниме сняли по мотивам одноименной новеллы Ясутаки Цуцуи. Главной героине Макото 17 лет. Однажды она оказывается на волосок от смерти и открывает в себе уникальный дар — перемещаться во времени. У Макото появляется возможность исправить худший день своей жизни.



Сериал «Дандадан» рассказывает историю двух старшеклассников с полярными взглядами на сверхъестественное. Однажды они заключают пари: Момо отправляется в заброшенную больницу, где видели НЛО, а Окарун — в туннель, славящийся привидениями. Каждый сталкивается именно с тем, во что не верил.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре 25 июня покажут и обсудят фильм «Новая волна».