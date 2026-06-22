В Краснодаре открылся клуб диванных аниме-критиков. Что это такое?
В Краснодаре появился киноклуб, посвященный аниме. На первой встрече обсудят проекты «Дандадан» и «Девочка, покорившая время» (18+)
Досуговый центр «Пятница» анонсировал на 22 июня первую встречу клуба диванных аниме-критиков. Киноманов приглашают обсудить проекты «Дандадан» и «Девочка, покорившая время».
Спикеры подготовили для участников культурный обзор:
- как создавались «Дандадан» и «Девочка, покорившая время»;
- почему эти произведения стали заметными в аниме-индустрии;
- как их встретили зрители и критики;
- какие темы и идеи в них особенно интересны для обсуждения.
Во время дискуссии участники будут обсуждать персонажей и их мотивацию, сильные и спорные моменты сюжета, авторский замысел и скрытые смыслы.
Сатирическое высказывание о культе здоровья:
«Любите рассуждать о том, почему одни персонажи становятся культовыми, другие бесят, а третьи неожиданно оказываются отражением нас самих? Тогда доставайте свои самые убедительные аргументы и занимайте место на диване», — рассказил организаторы.
Встреча клуба состоится 22 июня. Подробности можно уточнить у организаторов.
«Девочка, покорившая время» — проект номинанта на премию «Оскар» Маморы Хосоды. Аниме сняли по мотивам одноименной новеллы Ясутаки Цуцуи. Главной героине Макото 17 лет. Однажды она оказывается на волосок от смерти и открывает в себе уникальный дар — перемещаться во времени. У Макото появляется возможность исправить худший день своей жизни.
Сериал «Дандадан» рассказывает историю двух старшеклассников с полярными взглядами на сверхъестественное. Однажды они заключают пари: Момо отправляется в заброшенную больницу, где видели НЛО, а Окарун — в туннель, славящийся привидениями. Каждый сталкивается именно с тем, во что не верил.
Как писали Юга.ру, в Краснодаре 25 июня покажут и обсудят фильм «Новая волна».