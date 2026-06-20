Краснодарский гидрометцентр рассказал, как получить компенсацию за имущество, пострадавшее от непогоды

Краевой ЦГМС опубликовал инструкцию по получению справки для страховых выплат в случае повреждения имущества от непогоды

19 июня пресс-служба гидрометцентра Краснодарского края рассказала, что необходимо делать, если имущество пострадало из-за непогоды. В первую очередь нужно получить справку для предъявления ее в страховую компанию или ведомства. Как это сделать: зайти на сайт kubanmeteo.ru, скачать и заполнить заявление о предоставлении специализированной погодной информации;

отправить документ на электронную почту kubmeteo@kubanmeteo.ru или опустить его в специальный бокс в здании гидрометцентра на улице Рашпилевской, 36.

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На следующий рабочий день можно уточнить контакт лица, ответственного за подготовку справки, по телефону: +7 (961) 262-41-61. Также в пресс-службе подчеркнули, что услуга является платной.