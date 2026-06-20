Краснодарский гидрометцентр рассказал, как получить компенсацию за имущество, пострадавшее от непогоды

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Краевой ЦГМС опубликовал инструкцию по получению справки для страховых выплат в случае повреждения имущества от непогоды

19 июня пресс-служба гидрометцентра Краснодарского края рассказала, что необходимо делать, если имущество пострадало из-за непогоды. В первую очередь нужно получить справку для предъявления ее в страховую компанию или ведомства.

Как это сделать: 

  • зайти на сайт kubanmeteo.ru, скачать и заполнить заявление о предоставлении специализированной погодной информации; 
  • отправить документ на электронную почту kubmeteo@kubanmeteo.ru или опустить его в специальный бокс в здании гидрометцентра на улице Рашпилевской, 36.

На Краснодарский край снова надвигается шторм:

На следующий рабочий день можно уточнить контакт лица, ответственного за подготовку справки, по телефону: +7 (961) 262-41-61.

Также в пресс-службе подчеркнули, что услуга является платной.

Как писали Юга.ру, 5 июня россиянам начали предлагать застраховать жилье от БПЛА и работы ПВО. Эксперты объяснили, в чем подвох.

Автомобили Город Деньги Краснодар Погода Страхование

Новости

В Краснодаре покажут и обсудят фильм «Новая волна»
В конце августа в Ессентуках пройдет фестиваль воздушных шаров
Краснодарский гидрометцентр рассказал, как получить компенсацию за имущество, пострадавшее от непогоды
Беглая «золотая судья» Хахалева купила элитную квартиру в Тбилиси
Кубанским фермерам пообещали дизель по цене завода — без посредников
В Краснодаре солнце, на побережье — смерч: прогноз погоды на Кубани на выходные

Лента новостей

Обогнал «Спартак» и «Динамо»
16 июня, 15:11
Обогнал «Спартак» и «Динамо»
ФК «Краснодар» больше всех заработал в сезоне Кубка России
«У меня нет боязни чистого листа — я настоящий графоман»
15 июня, 17:55
«У меня нет боязни чистого листа — я настоящий графоман»
Писатель Коля Андреев о своей дебютной книге «Всклянь»
В Черном море концентрация химических веществ выросла в 10 раз
18 июня, 14:08
В Черном море концентрация химических веществ выросла в 10 раз
Азовское остается одним из самых загрязненных — Роспотребнадзор

Реклама на сайте