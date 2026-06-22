Напавший на ТЦ в Краснодаре молодой человек признал вину и раскаялся

Напомним, что днем 20 июня молодой человек ворвался в ТЦ West Mall на улице Западный Обход в Краснодаре и напал на посетителей с мачете. По данным губернатора Вениамина Кондратьева, пять человек получили ранения, в том числе охранник ТЦ. Одна женщина — 41-летняя мать троих детей — погибла по пути в больницу. Кроме того, нападавший бросил пиротехническое изделие в помещение детского развлекательного центра «Город детей», после чего сработала пожарная сигнализация. Среди детей пострадавших не оказалось.

Вечером 20 июня Следственное управление СКР по Краснодарскому краю опубликовало видеозапись допроса подозреваемого в нападении на посетителей краснодарского торгового центра West Mall. На кадрах 19-летний молодой человек на вопрос следователя о том, признает ли он свою вину, ответил утвердительно и заявил о раскаянии. В настоящее время с ним проводятся следственные действия, назначен ряд судебных экспертиз, включая судебно-медицинскую, судебно-психиатрическую и экспертизу холодного оружия.

Как сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, сигнал о неадекватном поведении молодого человека поступил в полицию около 14:00. По данным МВД, задержанный — парень 2007 года рождения из многодетной семьи, приехавший в Краснодар на заработки около четырех месяцев назад. В ходе первого допроса он заявил, что действовал самостоятельно, а свои мотивы объяснил тем, что ему «надоело жить».

Следственный комитет по Краснодарскому краю возбудил уголовное дело по двум статьям: убийство (ст. 105 УК РФ) и покушение на убийство двух и более лиц общеопасным способом (ч. 3 ст. 30, ст. 105 УК РФ). Расследование поставлено на контроль прокуратуры Краснодарского края. Глава СК Александр Бастрыкин потребовал доклад по делу.

Между тем стали известны подробности задержания преступника. Остановить нападавшего удалось краснодарцу Александру Воеводе — участнику СВО, находящемуся в отпуске для лечения после ранения. По его словам, в субботу он пришел с семьей в ТЦ, чтобы отметить день рождения сына. Увидев молодого человека с ножом, Воевода отправил семью в безопасное место и бросился за преступником. В детской игровой зоне он заставил нападавшего бросить оружие и лечь на пол, после чего связал ему руки ремнем. Позже Воевода оказал первую помощь раненому охраннику, наложив ему жгут.

Главный редактор RT Маргарита Симоньян объявила, что Воевода получит 14-ю премию имени Тиграна Кеосаяна в размере 1 млн рублей — награду, учрежденную для обычных граждан, которые спасают людей, рискуя собственной жизнью.

ТЦ West Mall закрыт на неопределенный срок.