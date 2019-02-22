В Кремле не считают критической ситуацию в системе управления в Карачаево-Черкесии

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с руководством Карачаево-Черкесии на фоне последних событий

Журналисты задали ему вопрос о наличии управленческих проблем в республике на фоне дела семьи Арашуковых и криминальной истории семьи Каитовых, которая незаконно контролировала энергосистему региона.

Детали дела Арашуковых он комментировать отказался, напомнив, что это в компетенции следственных органов.

«Это никакая не кампанейщина, а планомерная ежедневная работа в сфере борьбы с коррупцией с правонарушениями», — отметил он.

Как писали Юга.ру, сенатора Рауфа Арашукова задержали в зале заседаний Совета Федерации 30 января. Ему предъявили обвинение по трем статьям — участие в преступном сообществе, убийство и давление на свидетеля — и арестовали на два месяца. В тот же день задержали его отца Рауля Арашукова — его заподозрили в хищении газа на 30 млрд рублей. По этому же делу взяли под стражу нескольких руководителей дочерних предприятий «Газпрома». Еще двоих объявили в розыск. РБК публиковал материал, в котором рассказывал о том, как клан Арашуковых закрепил за собой руководящие должности в нескольких предприятиях «Газпрома».

Глава КЧР Рашид Темрезов заявил, что у следствия нет к нему вопросов по делу Арашуковых.

В феврале Фонд по борьбе с коррупцией (ФБК) опубликовал расследование о другом влиятельном клане — Каитовых, которые связаны с миллиардными хищениями в сфере электроэнергетики. Выяснилось, что Темрезов ранее был подчиненным Алия Каитова — зятя бывшего главы республики Мустафы Батдыева. Алий Каитов был осужден на 17 лет за организацию убийства семи человек, а когда досрочно освободился, возглавил компанию «Комплексные коммунальные системы» (бывшие «Черкесские городские электрические сети»). А его дядя Магомед Каитов был гендиректором энергетической компании ОАО «МРСК Северного Кавказа», его осудили за хищение 4 млрд рублей потребителей.