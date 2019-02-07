Руководство следкома Карачаево-Черкесии допросят в Москве по делу Арашуковых

Сотрудников следственного комитета Карачаево-Черкесии вызвали в Москву по уголовному делу против сенатора Рауфа и его отца Рауля Арашуковых

В отношении первого заместителя главы СУ СК России по республике Казбека Булатова и его зама Арсена Езаова начали служебную проверку. Такое поручение дал председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Накануне Булатов написал заявление об увольнении. Булатова и Езаова, а также других сотрудников подразделений следкома Северо-Кавказского федерального округа вызвали в Москву. Их допрашивают по делу в Арашуковых, сообщила 7 февраля пресс-служба Следственного комитета России.