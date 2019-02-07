Руководство следкома Карачаево-Черкесии допросят в Москве по делу Арашуковых
Сотрудников следственного комитета Карачаево-Черкесии вызвали в Москву по уголовному делу против сенатора Рауфа и его отца Рауля Арашуковых
В отношении первого заместителя главы СУ СК России по республике Казбека Булатова и его зама Арсена Езаова начали служебную проверку. Такое поручение дал председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Накануне Булатов написал заявление об увольнении.
Булатова и Езаова, а также других сотрудников подразделений следкома Северо-Кавказского федерального округа вызвали в Москву. Их допрашивают по делу в Арашуковых, сообщила 7 февраля пресс-служба Следственного комитета России.
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Как сообщали Юга.ру, 30 января во время заседания в Совфеде задержали сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова. Ему предъявили обвинение по трем уголовным статьям и арестовали на два месяца.
Также 30 января задержали его отца Рауля Арашукова по подозрению в хищении газа на 30 млрд рублей. На следующий день его арестовали.
По делу о хищении газа взяли под стражу четверых руководителей «дочек» «Газпрома». Позже задержали еще одного фигуранта — директора АО «Ессентукигоргаз». Позже в деле о хищении газа на 30 млрд рублей появились еще двое подозреваемых из Ставропольского края. Их объявили в розыск.
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