Главу «Газпром межрегионгаз Махачкала» задержали перед операцией в Санкт-Петербурге
Генерального директора компании «Газпром межрегионгаз Махачкала» Владимира Анастасова задержали в Санкт-Петербурге
Главу компании задержали в рамках трех уголовных дел. Это ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере), ст. 201 УК РФ (Злоупотребление полномочиями), ч. 2 ст. 165 УК РФ (Причинении имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием, совершенное группой лиц по предварительному сговору или причинившее особо крупный ущерб), сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.
В «Газпром межрегионгазе» агентству сообщили, что Анастасова задержали в больнице 15 декабря за 20 минут до операции. После составления протокола и отмены операции его в наручниках отвезли в аэропорт Санкт-Петербурга, а затем доставили в Махачкалу. В компании уточнили, что ранее гендиректор не получал повесток от правоохранительных органов.
Как сообщали Юга.ру, в ноябре в офисе компании «Газпром межрегионгаз Махачкала» силовики провели обыски и изъяли документы. В это время гендиректора Владимира Анастасова не было на месте. Его кабинет вскрыли. Позже сообщалось, что Анастасова задержали. Однако информация о его задержании не подтвердилась.
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