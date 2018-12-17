Главу «Газпром межрегионгаз Махачкала» арестовали на 10 суток

Кировский суд Махачкалы арестовал гендиректора ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала» Владимира Анастасова

Анастасов отправлен в СИЗО на 10 суток. Если ему предъявят обвинение, срок ареста продлят до двух месяцев, передает «Черновик».

Как сообщали Юга.ру, главу компании задержали 15 декабря в одной из больниц Санкт-Петербурга, где ему должны были делать операцию.

Анастасов проходит подозреваемым по трем уголовным делам — по ч. 4 ст. 159 (Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере), ст. 201 (Злоупотребление полномочиями), ч. 2 ст. 165 УК РФ (Причинении имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием).

Подробности дел неизвестны, но источник «Интерфакса» ранее сообщал, что следствие началось из-за начисления лишних кубометров газа населению Дагестана. В ноябре в офисе компании прошли обыски, связанные с незаконными начислениями абонентам долгов.

Кто такой Владимир Анастасов

41-летний Анастасов родился в Донецкой области Украины, там он работал до 2015 года. В 2015-2016 годах был главным инженером ОАО «Сургутгаз», с июля 2016 года возглавлял ОАО «Газпром межрегионгаз Нальчик» и АО «Газпром газораспределение Нальчик», а в октябре 2017 года был избран гендиректором ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала».