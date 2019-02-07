Погибшего в Абхазии леопарда идентифицируют с помощью генетических исследований и чипа

Министерство природы заявило, что специалисты идентифицируют останки мертвого леопарда, найденного в Абхазии

Напомним, в начале февраля сотрудники Кавказского биосферного заповедника сообщили, что в Абхазии нашли мертвого леопарда. Пресс-служба Минприроды РФ 7 февраля сообщила, что животное было чипировано, и найденный в его теле индивидуальный транспондер поможет точно идентифицировать леопарда. Кроме того, однозначно идентифицировать животное можно с помощью генетических исследований образцов тканей тела погибшего животного. «Просьба о предоставлении материала из Республики Абхазия подготовлена», — говорится в сообщении Минприроды.

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Глава Минприроды РФ Дмитрий Кобылкин поручил создать рабочую группу по проверке информации и факта обнаружения в Абхазии мертвого переднеазиатского леопарда. Министр направил руководству Абхазии просьбу о содействии в разбирательстве. «Гибель животного — это большая потеря для программы. В настоящее время в природе на территории России осталось всего четыре особи переднеазиатского леопарда, подготовленных в Центре восстановления леопарда Сочинского национального парка. Это два самца — на территории Кавказского заповедника и два животных — самец и самка — на территории Северной Осетии. Утрата каждого животного невосполнима», — подчеркнули в Минприроды.