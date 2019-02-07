В Абхазии отрицают, что убили леопарда Килли

Директор Института экологии Академии наук Абхазии (АНА) Роман Дбар заявил, что в республике не убивали леопарда Килли

По словам Романа Дбара, специалисты уже третий день ищут следы убийства леопарда в Кодорском ущелье и до сих пор не нашли.

«То есть это типичный фейк, который не имеет отношения к Абхазии», — утверждает Дбар.

Эколог уточнил, что происхождение фотографии с погибшим животным ему неизвестно. Более того, этот снимок и комментарии к нему дискредитируют целую страну и народ, написала 6 февраля «Нужная газета».