В Абхазии отрицают, что убили леопарда Килли
Директор Института экологии Академии наук Абхазии (АНА) Роман Дбар заявил, что в республике не убивали леопарда Килли
По словам Романа Дбара, специалисты уже третий день ищут следы убийства леопарда в Кодорском ущелье и до сих пор не нашли.
«То есть это типичный фейк, который не имеет отношения к Абхазии», — утверждает Дбар.
Эколог уточнил, что происхождение фотографии с погибшим животным ему неизвестно. Более того, этот снимок и комментарии к нему дискредитируют целую страну и народ, написала 6 февраля «Нужная газета».
Как писали Юга.ру, в начале февраля сотрудники Кавказского заповедника сообщили, что в Абхазии нашли мертвого леопарда. Позже Всемирный фонд дикой природы рассказал, что найденный хищник — Килли. Сначала животное попало в капкан, после чего его застрелили браконьеры и сняли шкуру.
Напомним, в 2016 году в Кавказский биосферный заповедник выпустили трех переднеазиатских леопардов — Ахуна, Килли и Викторию, выращенных в сочинском Центре восстановления популяции леопардов. В январе Виктория погибла во время неудачной охоты.
Летом 2018 года в заповедник выпустили двухлетнего Артека.
Сейчас в дикой природе Кавказа осталось всего четыре особи переднеазиатского леопарда.
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