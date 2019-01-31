Путина предупреждали о задержании в Совете Федерации сенатора Арашукова
В Кремле 31 января прокомментировали задержание сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова
О ситуации рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на встрече с журналистами.
«Президент был в курсе об этом мероприятии до того, как оно произошло», — цитирует Пескова RT.
По словам представителя Кремля, сенатору предъявили «достаточно тяжкие обвинения».
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На вопрос о том, имеются ли у Владимира Путина вопросы к главе Карачаево-Черкесии по поводу задержания Арашукова, пресс-секретарь ответил, что о подобном ему ничего неизвестно.
Как сообщали Юга.ру, сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова задержали 30 января во время планерного заседания в Совфеде. Его подозревают в причастности к убийству зампредседателя общественного молодежного движения «Адыгэ-Хасэ» Аслана Жукова и советника президента Карачаево-Черкесии Фраля Шебзухова.
Депутату предъявили обвинение в организации преступного сообщества, давлении на свидетеля и убийстве.
Басманный суд Москвы 30 января арестовал сенатора на два месяца. Также в тот же день был задержан его отец Рауль Арашуков. Его подозревают в хищении 30 млрд рублей. Оба они не признают свою вину.
Биография задержанного в Совете Федерации сенатора от Карачаево-Черкесии
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