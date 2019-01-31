Путина предупреждали о задержании в Совете Федерации сенатора Арашукова

Карачаево-Черкесия, Вся Россия

Распечатать

В Кремле 31 января прокомментировали задержание сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова

О ситуации рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на встрече с журналистами.

«Президент был в курсе об этом мероприятии до того, как оно произошло», — цитирует Пескова RT.

По словам представителя Кремля,  сенатору предъявили «достаточно тяжкие обвинения».

Читайте также:

На вопрос о том, имеются ли у Владимира Путина вопросы к главе Карачаево-Черкесии по поводу задержания Арашукова, пресс-секретарь ответил, что о подобном ему ничего неизвестно. 

Как сообщали Юга.ру, сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова задержали 30 января во время планерного заседания в Совфеде. Его подозревают в причастности к убийству зампредседателя общественного молодежного движения «Адыгэ-Хасэ» Аслана Жукова и советника президента Карачаево-Черкесии Фраля Шебзухова.

Депутату предъявили обвинение в организации преступного сообщества, давлении на свидетеля и убийстве.

Читайте также:

Басманный суд Москвы 30 января арестовал сенатора на два месяца. Также в тот же день был задержан его отец Рауль Арашуков. Его подозревают в хищении 30 млрд рублей. Оба они не признают свою вину.

Владимир Путин Дмитрий Песков Рауф Арашуков Совет Федерации Убийство
Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

Мэром Махачкалы стал экс-глава управы Басманного района Москвы
Роспотребнадзор посоветовал закрыть на карантин все школы и детские сады Северной Осетии
Следователи задержали двоюродного брата сенатора Арашукова и трех топ-менеджеров «Газпрома»
Депутат Ирина Маммаева уволилась из гордумы Краснодара. Потому что живет в ОАЭ
Житель Кубани оплатил скопленные за три месяца 1,7 млн рублей алиментов, чтобы его выпустили из страны
Сабли и золотые слитки нашли при обысках в домах Арашуковых

Лента новостей

Статьи

В кино с 31 января: Эмма Стоун, Мэттью МакКонахи и Марк Уолберг

Статьи

Кто такой Рауф Арашуков и в чем его обвиняют?

Биография задержанного в Совете Федерации сенатора от Карачаево-Черкесии

Статьи

Концерты «Би-2» и группировки «Ленинград», гастрономический и музыкальный фестивали

Главные события Сочи в феврале

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, мат, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале