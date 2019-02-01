Директор «дочки» «Газпрома» из Ессентуков стал фигурантом дела Арашуковых о хищении газа на 30 млрд рублей
Следователи задержали исполнительного директора АО «Ессентукигоргаз» Алана Кятова, которого подозревают в причастности к хищению газа на 30 млрд рублей
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Кятова уже допросили. Правоохранители собираются попросить суд арестовать его, сообщила 1 февраля пресс-служба Следственного комитета России.
Как сообщали Юга.ру, 30 января во время заседания в Совфеде задержали сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова. Ему предъявили обвинение по трем уголовным статьям и арестовали на два месяца.
Также 30 января задержали его отца Рауля Арашукова по подозрению в хищении газа на 30 млрд рублей, на следующий день его арестовали.
По делу о хищении газа задержали, а потом взяли под стражу четверых руководителей «дочек» «Газпрома».
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В пресс-службе СКР заявили, что соучастники заключали договоры на поставку газа на предприятия Северо-Кавказского федерального округа в больших объемах, чем необходимо для нужд потребителей. По версии следствия, газ похищали и продавали компаниям за наличные.
По делу Арашуковых провели более 40 обысков в 11 городах России.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что главу государства Владимира Путина предупреждали о задержании Арашукова в Совете Федерации.
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