Директор «дочки» «Газпрома» из Ессентуков стал фигурантом дела Арашуковых о хищении газа на 30 млрд рублей

Ставропольский край, Вся Россия

Распечатать

Следователи задержали исполнительного директора АО «Ессентукигоргаз» Алана Кятова, которого подозревают в причастности к хищению газа на 30 млрд рублей

Читайте также:

Кятова уже допросили. Правоохранители собираются попросить суд арестовать его, сообщила 1 февраля пресс-служба Следственного комитета России.

Как сообщали Юга.ру, 30 января во время заседания в Совфеде задержали сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова. Ему предъявили обвинение по трем уголовным статьям и арестовали на два месяца.

Также 30 января задержали его отца Рауля Арашукова по подозрению в хищении газа на 30 млрд рублей, на следующий день его арестовали.

По делу о хищении газа задержали, а потом взяли под стражу четверых руководителей «дочек» «Газпрома».

Читайте также:

В пресс-службе СКР заявили, что соучастники заключали договоры на поставку газа на предприятия Северо-Кавказского федерального округа в больших объемах, чем необходимо для нужд потребителей. По версии следствия, газ похищали и продавали компаниям за наличные. 

По делу Арашуковых провели более 40 обысков в 11 городах России.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что главу государства Владимира Путина предупреждали о задержании Арашукова в Совете Федерации.

Газ Газпром Рауф Арашуков Следственный комитет
Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

В Невинномысске в реке нашли тело мужчины среди завала деревьев
В Геленджике осудили мужчину, который украл участок земли на «Тонком мысе»
В Ростове осудили мужчину, который ударил ножом и пытался сжечь знакомого
Во Владикавказе с полуночи тушат крупный пожар на хладокомбинате
В Краснодаре на улице Фадеева иномарка сбила на «зебре» женщину
Директор «дочки» «Газпрома» из Ессентуков стал фигурантом дела Арашуковых о хищении газа на 30 млрд рублей

Лента новостей

Статьи

Бесплатная йога и танцы, поездка в Домбай и урок рисования

Чем заняться в выходные 2-3 февраля

Статьи

Как пройти обследование у онколога бесплатно и без записи

Краевая акция «Кубань против рака»

Статьи Партнерский

Водопады в часе езды от Краснодара

Как добраться к Богатырским пещерам и Дантову ущелью на машине

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, мат, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале