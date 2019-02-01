Директор «дочки» «Газпрома» из Ессентуков стал фигурантом дела Арашуковых о хищении газа на 30 млрд рублей

Следователи задержали исполнительного директора АО «Ессентукигоргаз» Алана Кятова, которого подозревают в причастности к хищению газа на 30 млрд рублей

Как сообщали Юга.ру, 30 января во время заседания в Совфеде задержали сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова. Ему предъявили обвинение по трем уголовным статьям и арестовали на два месяца.

Также 30 января задержали его отца Рауля Арашукова по подозрению в хищении газа на 30 млрд рублей, на следующий день его арестовали.

По делу о хищении газа задержали, а потом взяли под стражу четверых руководителей «дочек» «Газпрома».