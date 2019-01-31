Следователи задержали двоюродного брата сенатора Арашукова и трех топ-менеджеров «Газпрома»

Следственный комитет России сообщил о еще четырех подозреваемых в рамках расследования уголовного дела о хищении более 30 млрд рублей

На них завели дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенниество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере), ст. 210 УК РФ (Организация преступного сообщества). Следователи намерены попросить суд арестовать подозреваемых, сообщила пресс-служба СКР.

Также следственные действия проводят с гендиректором компаний «Газпром межрегионгаз Ставрополь» и «Газпром газораспределение Ставрополь» Игорем Травиновым, его первым заместителем Николаем Романовым и бывшим главой «Газпром межрегионгаз Черкесск» Гузером Хашукаевым.

Как сообщали Юга.ру, сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова задержали 30 января во время планерного заседания в Совфеде. Его подозревают в причастности к убийству зампредседателя молодежного движения «Адыгэ-Хасэ» Аслана Жукова и советника президента КЧР Фраля Шебзухова.

Депутату предъявили обвинение по трем уголовным статьям, суд арестовал его на два месяца. Также 30 января задержали его отца Рауля Арашукова по подозрению в хищении 30 млрд рублей. Оба подозреваемых не признают свою вину.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что главу государства Владимира Путина предупреждали о задержании Арашукова в Совете Федерации.