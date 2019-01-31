Следователи задержали двоюродного брата сенатора Арашукова и трех топ-менеджеров «Газпрома»

Вся Россия

Распечатать

Следственный комитет России сообщил о еще четырех подозреваемых в рамках расследования уголовного дела о хищении более 30 млрд рублей

Следователи допрашивают в качестве подозреваемого гендиректора «Газпром межрегионгаз Астрахань» Руслана Арашукова. 

Также следственные действия проводят с гендиректором компаний «Газпром межрегионгаз Ставрополь» и «Газпром газораспределение Ставрополь» Игорем Травиновым, его первым заместителем Николаем Романовым и бывшим главой «Газпром межрегионгаз Черкесск» Гузером Хашукаевым.

На них завели дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенниество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере), ст. 210 УК РФ (Организация преступного сообщества). Следователи намерены попросить суд арестовать подозреваемых, сообщила пресс-служба СКР.

Читайте также:

Как сообщали Юга.ру, сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова задержали 30 января во время планерного заседания в Совфеде. Его подозревают в причастности к убийству зампредседателя молодежного движения «Адыгэ-Хасэ» Аслана Жукова и советника президента КЧР Фраля Шебзухова.

Депутату предъявили обвинение по трем уголовным статьям, суд арестовал его на два месяца. Также 30 января задержали его отца Рауля Арашукова по подозрению в хищении 30 млрд рублей. Оба подозреваемых не признают свою вину.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что главу государства Владимира Путина предупреждали о задержании Арашукова в Совете Федерации.

Кто такой Руслан Арашуков

Руслан Арашуков является двоюродным братом сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова. 28 августа 2018 года он стал гендиректором компании «Газпром межрегионгаз Астрахань». До этого занимал должность гендиректора ООО «Газпром межрегионгаз Майкоп» и АО «Газпром газораспределение Майкоп».

Газпром Мошенничество Рауф Арашуков Следственный комитет
Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

Мэром Махачкалы стал экс-глава управы Басманного района Москвы
Роспотребнадзор посоветовал закрыть на карантин все школы и детские сады Северной Осетии
Следователи задержали двоюродного брата сенатора Арашукова и трех топ-менеджеров «Газпрома»
Депутат Ирина Маммаева уволилась из гордумы Краснодара. Потому что живет в ОАЭ
Житель Кубани оплатил скопленные за три месяца 1,7 млн рублей алиментов, чтобы его выпустили из страны
Сабли и золотые слитки нашли при обысках в домах Арашуковых

Лента новостей

Статьи

В кино с 31 января: Эмма Стоун, Мэттью МакКонахи и Марк Уолберг

Статьи

Кто такой Рауф Арашуков и в чем его обвиняют?

Биография задержанного в Совете Федерации сенатора от Карачаево-Черкесии

Статьи

Концерты «Би-2» и группировки «Ленинград», гастрономический и музыкальный фестивали

Главные события Сочи в феврале

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, мат, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале