Поисковая операция в районе горящих танкеров в Черном море завершена. Пропавших моряков не нашли

Вся Россия

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Длившаяся четверо суток поисковая операция в районе горящих танкеров в Черном море завершена, так как надежды найти 10 пропавших моряков уже нет

Об этом сообщили в пресс-службе Росморречфлота.

«Авиацией обследовано 4,2 тыс. кв. миль и морскими судами 630 кв. миль акватории Черного моря. В связи с отсутствием разумной надежды найти кого-либо живым с 14:00 25 января активная фаза поисково-спасательной операции завершена, поиск продолжается проходящими район судами», — говорится в официальном сообщении ведомства.

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Как сообщали Юга.ру, два иностранных судна — Candy и Maestro — загорелись в районе Керченского пролива вечером 21 января. На танкерах находились граждане Турции и Индии. По предварительным данным, пожар случился после взрыва во время передачи топлива с борта на борт. 

В результате происшествия погибли 10 человек. Спасли 12 моряков, их доставили в Керчь. Еще 10 моряков пропали без вести. Их искали морские суда и вертолет МЧС.

Выяснилось, что суда находились в санкционном списке США из-за поставок топлива в Сирию. По данным СМИ, из-за этого один из танкеров не пускали в порт Темрюк, судам пришлось перегружать топливо в открытом море.

В России по факту произошедшего возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).

Танкеры продолжают гореть. Периодически их орошают со специальных буксиров.

Пожары Черное море

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