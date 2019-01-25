Поисковая операция в районе горящих танкеров в Черном море завершена. Пропавших моряков не нашли

Длившаяся четверо суток поисковая операция в районе горящих танкеров в Черном море завершена, так как надежды найти 10 пропавших моряков уже нет

«Авиацией обследовано 4,2 тыс. кв. миль и морскими судами 630 кв. миль акватории Черного моря. В связи с отсутствием разумной надежды найти кого-либо живым с 14:00 25 января активная фаза поисково-спасательной операции завершена, поиск продолжается проходящими район судами», — говорится в официальном сообщении ведомства.

Об этом сообщили в пресс-службе Росморречфлота.

Как сообщали Юга.ру, два иностранных судна — Candy и Maestro — загорелись в районе Керченского пролива вечером 21 января. На танкерах находились граждане Турции и Индии. По предварительным данным, пожар случился после взрыва во время передачи топлива с борта на борт.

В результате происшествия погибли 10 человек. Спасли 12 моряков, их доставили в Керчь. Еще 10 моряков пропали без вести. Их искали морские суда и вертолет МЧС.

Выяснилось, что суда находились в санкционном списке США из-за поставок топлива в Сирию. По данным СМИ, из-за этого один из танкеров не пускали в порт Темрюк, судам пришлось перегружать топливо в открытом море.

В России по факту произошедшего возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).

Танкеры продолжают гореть. Периодически их орошают со специальных буксиров.