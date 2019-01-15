В Шахтах после взрыва газа в многоэтажке объявят день траура

Глава Шахт Андрей Ковалев сообщил, что городские власти планируют объявить 16 января днем траура

Об этом глава администрации города заявил на совещании по ликвидации ЧС. Донской губернатор Василий Голубев поддержал предложение и поручил подготовить соответствующие документы, пишет РИА «Новости» .

Как сообщали Юга.ру, в Шахтах утром 14 января произошел взрыв газа в многоэтажке на улице Хабарова. Из дома эвакуировали 140 человек.

В результате происшествия погибли две женщины. Семерых человек вытащили из-под завалов, судьба троих остается неизвестной.

По факту взрыва газа возбудили уголовное дело.