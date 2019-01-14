МЧС сообщило количество погибших и пострадавших после взрыва газа в Ростовской области

Ростовская область

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В ГУ МЧС РФ по Ростовской области сообщили предварительное количество погибших и пострадавших в результате взрыва газа в Шахтах

Представитель ведомства сообщил ТАСС, что под завалами могут находиться шесть человек. Семерых спасли, один человек погиб — его тело нашли на девятом этаже.

В результате взрыва разрушились четыре квартиры. В них жили 14 человек, в том числе трое детей.

Спасатели эвакуировали 140 человек, сообщает РИА «Новости».

Как сообщали Юга.ру, взрыв газа произошел в девятиэтажке на улице Хабарова, 16. По предварительным данным, авария случилась на девятом этаже.

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Два этажа жилого дома обрушились в результате взрыва бытового газа в городе Шахты Ростовской области, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС. ЧП произошло в понедельник, 14 января, около 6:20 на улице Хабарова, 16. По данным ведомства, в результате взрыва газа произошло обрушение с 9-го по 8-й этаж одного из подъездов многоквартирного жилого дома. Все службы экстренного реагирования и специалисты-медики выехали к месту происшествия. Работают три бригады скорой помощи. Предвариетльно в результате обрушения пострадали пять человек, из них один ребёнок. 140 жильцов эвакуированы. #ростов #ростовнадону #ростовдон #ростов161 #ростовпапа #ростовлайф #ростовсельмаш #ростовчанки #ростовчане #рнд #рнд161 #ростовгород #ростовскаяобласть #таганрог #аксай #батайск #шахты #гуково #азов #новочеркасск

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Газ МЧС

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