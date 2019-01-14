МЧС сообщило количество погибших и пострадавших после взрыва газа в Ростовской области

В ГУ МЧС РФ по Ростовской области сообщили предварительное количество погибших и пострадавших в результате взрыва газа в Шахтах

Представитель ведомства сообщил ТАСС, что под завалами могут находиться шесть человек. Семерых спасли, один человек погиб — его тело нашли на девятом этаже.

В результате взрыва разрушились четыре квартиры. В них жили 14 человек, в том числе трое детей.

Спасатели эвакуировали 140 человек, сообщает РИА «Новости».