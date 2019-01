МЧС сообщило количество погибших и пострадавших после взрыва газа в Ростовской области

View this post on Instagram

Два этажа жилого дома обрушились в результате взрыва бытового газа в городе Шахты Ростовской области, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС. ЧП произошло в понедельник, 14 января, около 6:20 на улице Хабарова, 16. По данным ведомства, в результате взрыва газа произошло обрушение с 9-го по 8-й этаж одного из подъездов многоквартирного жилого дома. Все службы экстренного реагирования и специалисты-медики выехали к месту происшествия. Работают три бригады скорой помощи. Предвариетльно в результате обрушения пострадали пять человек, из них один ребёнок. 140 жильцов эвакуированы. #ростов #ростовнадону #ростовдон #ростов161 #ростовпапа #ростовлайф #ростовсельмаш #ростовчанки #ростовчане #рнд #рнд161 #ростовгород #ростовскаяобласть #таганрог #аксай #батайск #шахты #гуково #азов #новочеркасск