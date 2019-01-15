Число погибших при взрыве газа в многоэтажке в Шахтах возросло до четырех человек

Спасатели обнаружили тела еще двух человек, которые погибли при взрыве газа в многоэтажном жилом доме в Шахтах

По словам главы ГУ МЧС России по Ростовской области Вячеслава Бутко, тела мужчины и женщины обнаружили в квартире № 68. Судьба еще одного человека остается неизвестной, пишет РИА «Новости».



Как сообщали Юга.ру, в Шахтах утром 14 января в многоэтажке на улице Хабарова произошел взрыв газа. Из дома эвакуировали 140 человек.