Число погибших при взрыве газа в многоэтажке в Шахтах возросло до четырех человек

Ростовская область

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Спасатели обнаружили тела еще двух человек, которые погибли при взрыве газа в многоэтажном жилом доме в Шахтах

По словам главы ГУ МЧС России по Ростовской области Вячеслава Бутко, тела мужчины и женщины обнаружили в квартире № 68. Судьба еще одного человека остается неизвестной, пишет РИА «Новости».

Как сообщали Юга.ру, в Шахтах утром 14 января в многоэтажке на улице Хабарова произошел взрыв газа. Из дома эвакуировали 140 человек. 

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В результате взрыва были разрушены четыре квартиры, в которых находились 12 человек. Ранее было известно о двух погибших женщинах. Семерых человек вытащили из-под завалов, судьба еще троих человек оставалась неизвестной.

Приоритетной версией произошедшего следствие назвало утечку бытового газа. 

В Шахтах 16 января объявят день траура.

Взрыв Газ МЧС смерть

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