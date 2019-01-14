При взрыве газа в многоэтажке в Шахтах погибла женщина — ТАСС

В СМИ сообщают, что при взрыве газа в многоэтажке в Шахтах погибла женщина

По последним данным, погибшей оказалась женщина. Спасли семь человек, судьба еще четверых пока неизвестна, пишет ТАСС со ссылкой на МЧС России.

Как сообщали Юга.ру, утром 14 января в Шахтах на девятом этаже дома на улице Хабарова произошел взрыв газа. Частично разрушились восьмой и девятый этажи. Из дома эвакуировали 140 человек. По предварительным данным, погиб один человек.

По факту взрыва газа возбудили уголовное дело.