При взрыве газа в многоэтажке в Шахтах погибла женщина — ТАСС

Ростовская область

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В СМИ сообщают, что при взрыве газа в многоэтажке в Шахтах погибла женщина

По последним данным, погибшей оказалась женщина. Спасли семь человек, судьба еще четверых пока неизвестна, пишет ТАСС со ссылкой на МЧС России. 

Как сообщали Юга.ру, утром 14 января в Шахтах на девятом этаже дома на улице Хабарова произошел взрыв газа. Частично разрушились восьмой и девятый этажи. Из дома эвакуировали 140 человек. По предварительным данным, погиб один человек. 

По факту взрыва газа возбудили уголовное дело.

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