Семье женщины, погибшей при взрыве в Шахтах, пообещали выплатить 1 млн рублей
Родственникам женщины, которая погибла 14 января во время взрыва газа в Шахтах, выплатят 1 млн рублей
Об этом сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев. По его словам, деньги выделят из областного и городского бюджетов.
«В полном объеме мы окажем помощь семье погибшей, и все, кто пострадал, также получат финансовую помощь из регионального и местного бюджета Шахт», — сказал глава области.
Он добавил, что уже 15 января примут необходимые документы для выплаты денег семье погибшей, сообщает ТАСС.
Как писали Юга.ру, утром 14 января в Шахтах на улице Хабарова в девятиэтажном доме произошел взрыв газа. Из многоэтажки эвакуировали 140 человек, их расселили в школе.
В результате взрыва погибла женщина. По факту произошедшего возбудили уголовное дело.
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