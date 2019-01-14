Семье женщины, погибшей при взрыве в Шахтах, пообещали выплатить 1 млн рублей

Ростовская область

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Родственникам женщины, которая погибла 14 января во время взрыва газа в Шахтах, выплатят 1 млн рублей

Об этом сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев. По его словам, деньги выделят из областного и городского бюджетов.

«В полном объеме мы окажем помощь семье погибшей, и все, кто пострадал, также получат финансовую помощь из регионального и местного бюджета Шахт», — сказал глава области.

Он добавил, что уже 15 января примут необходимые документы для выплаты денег семье погибшей, сообщает ТАСС.

Как писали Юга.ру, утром 14 января в Шахтах на улице Хабарова в девятиэтажном доме произошел взрыв газа. Из многоэтажки эвакуировали 140 человек, их расселили в школе.

В результате взрыва погибла женщина. По факту произошедшего возбудили уголовное дело.

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