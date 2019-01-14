Семье женщины, погибшей при взрыве в Шахтах, пообещали выплатить 1 млн рублей

Родственникам женщины, которая погибла 14 января во время взрыва газа в Шахтах, выплатят 1 млн рублей

Об этом сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев. По его словам, деньги выделят из областного и городского бюджетов.

«В полном объеме мы окажем помощь семье погибшей, и все, кто пострадал, также получат финансовую помощь из регионального и местного бюджета Шахт», — сказал глава области.

Он добавил, что уже 15 января примут необходимые документы для выплаты денег семье погибшей, сообщает ТАСС.