Число погибших при взрыве многоэтажки в Шахтах увеличилось до двух

В Шахтах из-под завалов разрушенного взрывом дома 15 января извлекли тело еще одной женщины

Аварийно-спасательные работы проводят круглосуточно. По данным на 4:55, под завалами на девятом этаже нашли тело погибшей женщины.

Всего эвакуировали 140 человек, из них 43 человека — жильцы подъезда, в котором произошел взрыв. Еще семерых человек вытащили из-под завалов. Остается неизвестной судьба троих человек.

Установлено, что повреждены четыре квартиры. В них находились 12 человек, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области.