Число погибших при взрыве многоэтажки в Шахтах увеличилось до двух

Ростовская область

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В Шахтах из-под завалов разрушенного взрывом дома 15 января извлекли тело еще одной женщины

Аварийно-спасательные работы проводят круглосуточно. По данным на 4:55, под завалами на девятом этаже нашли тело погибшей женщины.

Всего эвакуировали 140 человек, из них 43 человека — жильцы подъезда, в котором произошел взрыв. Еще семерых человек вытащили из-под завалов. Остается неизвестной судьба троих человек.

Установлено, что повреждены четыре квартиры. В них находились 12 человек, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области.

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Как писали Юга.ру, около 6:00 14 января в Шахтах на улице Хабарова в девятиэтажке произошел взрыв газа. Из дома эвакуировали жильцов, их расселили в школе.

В результате взрыва погибла женщина. По факту произошедшего возбудили уголовное дело. 

В газовой службе сообщили, что жители этого дома жаловались на утечку газа. В ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» опровергли эту информацию.

Взрыв Газ МЧС смерть

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