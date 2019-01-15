Число погибших при взрыве многоэтажки в Шахтах увеличилось до двух
В Шахтах из-под завалов разрушенного взрывом дома 15 января извлекли тело еще одной женщины
Аварийно-спасательные работы проводят круглосуточно. По данным на 4:55, под завалами на девятом этаже нашли тело погибшей женщины.
Всего эвакуировали 140 человек, из них 43 человека — жильцы подъезда, в котором произошел взрыв. Еще семерых человек вытащили из-под завалов. Остается неизвестной судьба троих человек.
Установлено, что повреждены четыре квартиры. В них находились 12 человек, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области.
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Как писали Юга.ру, около 6:00 14 января в Шахтах на улице Хабарова в девятиэтажке произошел взрыв газа. Из дома эвакуировали жильцов, их расселили в школе.
В результате взрыва погибла женщина. По факту произошедшего возбудили уголовное дело.
В газовой службе сообщили, что жители этого дома жаловались на утечку газа. В ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» опровергли эту информацию.
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