Между Кубанью и Крымом хотят пустить электрички

После запуска железнодорожной части Крымского моста между Краснодарским краем и полуостровом хотят запустить электропоезда

Председатель комитета Государственного совета Крыма по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк сообщил, что курсировать будут четыре пары электричек.

«Большое количество пассажиров захотят проехать пригородными поездами, тем более что это не те электрички, которые были в советские времена», — аргументировал он.

Черняк уточнил, что по Крымскому мосту будут ходить десять пар пассажирских поездов.