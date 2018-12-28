Между Кубанью и Крымом хотят пустить электрички
После запуска железнодорожной части Крымского моста между Краснодарским краем и полуостровом хотят запустить электропоезда
Председатель комитета Государственного совета Крыма по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк сообщил, что курсировать будут четыре пары электричек.
«Большое количество пассажиров захотят проехать пригородными поездами, тем более что это не те электрички, которые были в советские времена», — аргументировал он.
Черняк уточнил, что по Крымскому мосту будут ходить десять пар пассажирских поездов.
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По мнению парламентария, к 2025 году в Крым на поездах дальнего следования будут ежегодно приезжать около 4 млн туристов, написала 27 декабря «Российская газета».
Как сообщали Юга.ру, ж/д часть Крымского моста планируют запустить 1 декабря 2019 года.
Планируется, что железная дорога будет практически бесшумной, а поезда смогут разгоняться до 120 км/ч.
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Железнодорожники уже составили график движения поездов по Крымскому мосту. Пассажирские поезда будут ходить из Евпатории, Симферополя, Севастополя, Феодосии в Москву, Санкт-Петербург, Мурманск, Екатеринбург, Казань, Ростов-на-Дону, Воркуту, Архангельск, Челябинск, Пермь и Новосибирск.
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