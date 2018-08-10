Поезда смогут ходить по Крымскому мосту со скоростью 120 км/ч
Замгендиректора по инфраструктурным проектам генподрядчика строительства Крымского моста Леонид Рыженькин рассказал о строительстве железной дороги через Керченский пролив
Представитель компании-генподрядчика рассказал RT, что железная дорога выдержит составы массой до 7,1 тыс. тонн. Расчетная скорость пассажирских поездов может достичь 120 км/ч, грузовых — 80 км/ч. Полотно рассчитано на диапазон температур от -27 °C до 57 °C. Пропускная способность ж/д пути составит до 47 пар поездов в сутки.
Специалисты укладывают рельсы отечественного производства. Над Керченским проливом возводят бесстыковой, или «бархатный» путь, состоящий из длинных рельсовых плетей, длина каждой из которых составляет 440 метров.
«Каждая плеть — это длинный рельс, сваренный из нескольких стандартных рельсов. Чем длиннее рельсы, тем меньше стыков, проходя по которым колеса составов характерно стучат», — объяснил Рыженькин.
Он отметил, что при строительстве моста учли сейсмические особенности региона. По оценкам ученых, в Керченском проливе раз в 5 тыс. лет могут произойти подземные толчки силой до девяти баллов. Такое событие маловероятно, но проектировщики учли эту вероятность.
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Как сообщали Юга.ру, строительство моста протяженностью 19 км, состоящего из автомобильного и ж/д переходов, началось в феврале 2016 года. В мае 2018-го мост открыли для движения автомобилей и пассажирских автобусов.
Железнодорожную часть моста планируется открыть к концу 2019 года. Уже готов предварительный график движения поездов на 2020 год.
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