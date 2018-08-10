Поезда смогут ходить по Крымскому мосту со скоростью 120 км/ч

Замгендиректора по инфраструктурным проектам генподрядчика строительства Крымского моста Леонид Рыженькин рассказал о строительстве железной дороги через Керченский пролив

Представитель компании-генподрядчика рассказал RT , что железная дорога выдержит составы массой до 7,1 тыс. тонн. Расчетная скорость пассажирских поездов может достичь 120 км/ч, грузовых — 80 км/ч. Полотно рассчитано на диапазон температур от -27 °C до 57 °C. Пропускная способность ж/д пути составит до 47 пар поездов в сутки.

Специалисты укладывают рельсы отечественного производства. Над Керченским проливом возводят бесстыковой, или «бархатный» путь, состоящий из длинных рельсовых плетей, длина каждой из которых составляет 440 метров.

«Каждая плеть — это длинный рельс, сваренный из нескольких стандартных рельсов. Чем длиннее рельсы, тем меньше стыков, проходя по которым колеса составов характерно стучат», — объяснил Рыженькин.

Он отметил, что при строительстве моста учли сейсмические особенности региона. По оценкам ученых, в Керченском проливе раз в 5 тыс. лет могут произойти подземные толчки силой до девяти баллов. Такое событие маловероятно, но проектировщики учли эту вероятность.