Из Ростова через Крымский мост на полуостров пустят пассажирские поезда

В 2019 году из Ростова-на-Дону в Крым начнут ходить пассажирские поезда

Составы будут ходить через Крымский мост. Сейчас специалисты готовят инфраструктуру железной дороги полуострова к вводу моста.

График движения пассажирских поездов из Ростова уже согласован. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на гендиректора ФГУП «Крымская железная дорога» (КЖД) Алексея Гладилина.

«Согласован график движения на десять пар пассажирских поездов, которые будут следовать из Евпатории, Симферополя, Севастополя, Феодосии в Москву, Санкт-Петербург, Мурманск, Екатеринбург, Казань, Ростов-на-Дону, Воркуту, Архангельск, Челябинск, Пермь и Новосибирск», — рассказал Гладилин.

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