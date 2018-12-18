Судье Мамаева и Кокорина поступили угрозы
В Мосгорсуд поступило анонимное электронное письмо с угрозами судье и требованием отпустить на свободу арестованных футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина
Текст письма привела пресс-служба суда.
«Хочу оставить жалобу. Ну или предостережение. Если сегодня Павел Мамаев и Александр Кокорин не будут выпущены на свободу я буду вынужден на неделе устроить митинг (...). А судья пусть ходить с охраной потому что ему вообще не жить. Ждите изменений в своей жизни...», — цитирует текст письма с сохранением орфографии и пунктуации «Интерфакс».
В суде заявили, что информация об угрозах передана в ГУ МВД России по Москве, также решается вопрос о предоставлении судье госзащиты.
Как сообщали Юга.ру, 18 декабря Мосгорсуд рассматривал апелляционную жалобу о продлении футболистам ареста и отказался выпустить фигурантов дела — помимо Мамаева и Кокорина по нему проходят Кирилл Кокорин (младший брат Александра) и их друг, футболист Александр Протасовицкий. Все они останутся под арестом до 8 февраля.
Футболистам предъявлено обвинение в двух эпизодах побоев (ст. 116 УК РФ) и хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК РФ), а Кириллу Кокорину — в трех эпизодах побоев и хулиганстве.
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Как сообщали Юга.ру, по версии следствия, 8 октября подозреваемые избили чиновника Минпромторга Дениса Пака и его коллегу, а также водителя ведущей Первого канала Виталия Соловчука. 11 октября Тверской суд Москвы арестовал фигурантов на два месяца. В начале ноября срок заключения под стражу продлили до февраля 2019-го.
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