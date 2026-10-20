«Россети» предупредили о новой схеме мошенничества под видом перерасчета за электричество

Краснодарский край

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  • © Фото предоставлено пресс-службой «Россети»
    © Фото предоставлено пресс-службой «Россети»

«Россети» назвали мошенническими все сторонние аккаунты с предложениями о перерасчете

20 октября пресс-служба «Россетей» предупредила о мошенниках, действующих от имени дочерних обществ компании. За последние несколько дней резко выросло число жалоб от жителей различных регионов России на сообщения, которые им присылают лжеэнергетики.

Аферисты представляются сотрудниками энергокомпаний и предлагают уточнить персональные данные или оформить перерасчет за потребленное электричество. Добившись положительного ответа, они просят назвать код из СМС.

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«Не реагируйте на эти сообщения, особенно не передавайте им личную информацию, коды из СМС или так называемые ключи. Также призываем вас не переходить по ссылкам — они могут вести на вредоносные программы», — заявили в пресс-службе «Россетей».

Сотрудники «Россетей» и «Россети Юг» не имеют права создавать в социальных сетях или мессенджерах аккаунты и группы для проведения перерасчетов. Сведения публикуют только в официальных аккаунтах. Все прочие профили и сообщества — мошеннические.

Уточнить любую информацию о тарифах, перерасчетах или деятельности компании можно через официальные соцсети, по телефонам горячих линий в регионах либо по единому номеру 8 800 220-02-20. Для мобильных телефонов действует короткий номер 220. Линия работает круглосуточно.

Как писали Юга.ру, аферисты прикрываются «Госуслугами» и поликлиниками, чтобы обмануть жителей Краснодара.

Краснодар Мошенничество Энергетика

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