«Россети» предупредили о новой схеме мошенничества под видом перерасчета за электричество

Аферисты представляются сотрудниками энергокомпаний и предлагают уточнить персональные данные или оформить перерасчет за потребленное электричество. Добившись положительного ответа, они просят назвать код из СМС.

20 октября пресс-служба «Россетей» предупредила о мошенниках, действующих от имени дочерних обществ компании. За последние несколько дней резко выросло число жалоб от жителей различных регионов России на сообщения, которые им присылают лжеэнергетики.

«Не реагируйте на эти сообщения, особенно не передавайте им личную информацию, коды из СМС или так называемые ключи. Также призываем вас не переходить по ссылкам — они могут вести на вредоносные программы», — заявили в пресс-службе «Россетей».

Сотрудники «Россетей» и «Россети Юг» не имеют права создавать в социальных сетях или мессенджерах аккаунты и группы для проведения перерасчетов. Сведения публикуют только в официальных аккаунтах. Все прочие профили и сообщества — мошеннические.

Уточнить любую информацию о тарифах, перерасчетах или деятельности компании можно через официальные соцсети, по телефонам горячих линий в регионах либо по единому номеру 8 800 220-02-20. Для мобильных телефонов действует короткий номер 220. Линия работает круглосуточно.